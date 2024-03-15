Масштабы поражают: как в РФ уничтожается нефтепереработка

Одним из самых мощных было поражение нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Туапсе.

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Пожар на НПЗ в Туапсе / Скриншот соцсети

Раз в России так хорошо горит, значит, повреждения серьезные. Ведь когда не горит, повреждения есть, но последствия более скромные.

Конечно, объективную картину составить проблематично, поскольку Россия не сообщает о масштабе и характере поражений. Но из того, что мы видим, можно сделать определенные выводы.

Прежде всего, в большинстве случаев поражались основные технологические элементы системы нефтепереработки, поэтому быстрого восстановления их работы не может быть по определению. Если удары наносятся по резервуарным паркам с готовыми нефтепродуктами или сырой нефтью, это не останавливает технологический процесс переработки.

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Одним из самых мощных было поражение нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Туапсе, где была выведена из строя самая мощная в России и одна из самых мощных в мире установок. И это была единственная такая установка на этом заводе, ведь на других, которые подвергались атакам, таких установок, как правило, несколько, разных по мощности. В Туапсе погнались за тем, чтобы сделать самое большое и мощное предприятие, тем более, экспортоориентированное – Туапсинский НПЗ. Вот и поставили там одну сверхмощную установку ЭЛОУ-АВТ (установка электрообессоливания и атмосферно-вакуумной трубчатки). Поэтому уже практически полтора месяца завод не функционирует и не известно сколько еще не будет функционировать.

12 марта была поражена технологическая установка Нижегородского НПЗ, которая обеспечивала около половины производства нефтеперерабатывающего завода. А в декабре там уже возникли проблемы с выходом из строя компрессорного оборудования иностранного производства. Это означает, что у этого завода очень серьезные проблемы. Завод расположен не в самом Нижнем Новгороде, а поблизости – в городе Кстово. Он является одним из пяти крупнейших НПЗ в России. Лукойл, владелец этого НПЗ, еще в 2022 году презывал прекратить войну в Украине.

И запрет экспорта бензина на полгода свидетельствует как раз о том, что проблемы в результате ударов украинских беспилотников действительно есть. Конечно, нельзя все сводить только к поражению важных нефтеперерабатывающих мощностей, но думаю, что это ключевой фактор.

Есть и другие факторы, которые привели к этому решению:

во-первых, прошлогодний прецедент, когда во время сбора урожая в России не хватало топлива, поэтому тогда они ввели запрет на экспорт топлива. И сейчас они подстраховываются, потому что вот-вот начнутся весенне-полевые работы, а ситуация не стала лучше;

во-вторых, растут потребности фронта в горючем;

в-третьих, нефтеперерабатывающие заводы, реализовывая свою продукцию на внутреннем российском рынке, недополучали выгоду, потому что цена на нефтепродукты в России носит социальный характер, то есть она низкая, регулируемая и не рыночная. Заводы там получают свое, только экспортируя готовые нефтепродукты, потому что тогда они продают их по рыночной цене. Однако экспортировать готовые нефтепродукты в силу того, что действует нефтяное и нефтепродуктовое эмбарго против России, стало значительно сложнее. А деньги-то нужны. Поэтому заводы ищут варианты не только обхода западных санкций, но и того, как нефтепродукты, например, бензин, предназначенные для внутреннего рынка, продать так, чтобы получить дополнительные деньги.

Все эти факторы влияют на ситуацию на внутреннем рынке, создавая дефицит нефтепродуктов в России. Сумма этих факторов и привела к решению об ограничении экспорта бензина.

До выборов в России осталось всего несколько дней, поэтому, очевидно, там перестраховывались, чтобы не возникло очередей на автозаправочных станциях, поэтому и приняли это решение.

Так что поражения российских объектов нефтеперерабатывающей отрасли очень серьезные – и по тому, куда достает длинная рука Сил обороны Украины, и по тому, куда попадает.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Михаил Гончар, специально для Главреда

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