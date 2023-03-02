Масштабная провокация как раз в стиле Кремля: тупо, криво и топорно

Это очевидная провокация. Я даже не буду писать о том, что не бывает ДРГ из 50 человек. Ни по каким нормам ЗСУ не предусмотрено.

Кремль провел в Брянской области масштабную провокацию, считает Сазонов / Минобороны РФ

Похоже, мы имеем дело с масштабной российской провокацией. Телеграм-каналы и СМИ в РФ сообщают о прорыве украинской ДРГ в Брянскую область. Об этом же пишет и тамошний губернатор Богомаз.

Пишут, что прорвались порядка 50 украинских бойцов в Климовский район, разделились на две группы, которые пошли на Любечане и Сушаны.

Пишут, что расстреляли гражданскую машину, взяли заложников, местные разбегаются или запираются в домах. Еще обстреляли школьный автобус.

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Это очевидная провокация. Я даже не буду писать о том, что не бывает ДРГ из 50 человек. Ни по каким нормам ЗСУ не предусмотрено. Это как раз специфика работы нашего подразделения и тут я темой владею. Не бывает так.

Второе – занятий в школах там нет уже некоторое время, и школьные автобусы с детьми не ездят. Этот фейк роспропаганда быстро удалила. Главное – Оперативное Командование "Север" ЗСУ еще неделю назад предупреждало о подготовке подобных провокаций со стороны росармии.

И наши наблюдатели видели по ту сторону границы людей в камуфляже типа украинского пикселя. Видимо, готовились. В общем, масштабная провокация как раз в стиле Кремля.

Сделано тупо, криво и топорно. Что не помешает им орать во весь голос со всех международных трибун и со своих телеэкранов про украинскую агрессию.

Цели очевидны. Поставить под сомнения или на паузу поставки западного вооружения Украине и мобилизовать стадо на "защиту родной земли от агрессора". Запад не поверит. Свое стадо – вполне может проглотить. Только не факт, что придет в состояние деятельной ярости. Скорее всего еще сильнее испугается. Точка.

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