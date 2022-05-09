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Марш курсантов и грустный Искандер: почему парад в Москве прошел почти без техники и военных

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

9 мая 2022, 13:09

Похоже, бо́льшая часть российской военной техники и личного состава до парада на 9 мая не дотянула.

ВС РФ в основном были представлены военными училищами и академиями на параде в Москве
Речь Путина была посвящена не столько 8-9 мая 1945 года, сколько войне в Украине / скриншот

Сенсаций на параде в Москве, посвященному Дню победы, не случилось. Речь Путина была посвящена не столько 8-9 мая 1945 года, сколько войне в Украине, а события середины ХХ века стали лишь фоном, поводом.

Текст речи Путина достаточно краткий и сжатый: если отбросить пропагандистские штампы, то ключевых тезисов не более двух-трех. Поскольку говорить об успехах особо не получалось, Путин традиционно взял за основу исторические рамки, перенасыщая выступление сомнительными параллелями не только и не столько с 1945, сколько с более ранними временами.

Интересный посыл по внешней политике. Кратко, мазками, но он подчеркнул желание вернуться к разговорам о сделке о системе безопасности в российском её представлении.

Путин провел параллели с 2022 годом – мол, "вы защищаете народ". Однако, говоря о победе 1945 года, о гордости и т.д., он не обозначил, кто был противником. И слово "нацизм" в начале речи прозвучало лишь раз. Зато были пространные рассуждения о "системе глобальной безопасности" (читай – о разделе на сферы влияния, о чем мечтают в Кремле).

Ключевым стал тезис об опасности "вторжения на исторически российские земли", где агрессия против Украины – "упреждающий удар". Естественно, Путин упомянул о "тысячелетних ценностях", а также России как "их хранителе", естественно, с демонизацией стран Запада.

Он много вещал о войне в Украине, сделал обращение к армии (а также "ополченцам"), которые "сражаются на своей земле". Заявил, что в параде участвуют представители "ДНР" и "ЛНР".

Забавным на параде в Москве был один момент. На начальном этапе шли в основной массе курсанты военных училищ. При этом говорили, например, о "парадном расчете полка ВМС", который состоит из курсантов. Парадный расчет ВДВ – тоже рязанское училище. И так все Вооружённые силы РФ (пеший строй). Пограничники ФСБ – тоже академия. Как и МЧС.

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Исключение составили инженерные части и железнодорожные войска. Ну и военная полиция – эти тоже не курсанты. Как и дивизия Дзержинского, но те из-под Москвы никуда не поедут.

Дальше ряженные – казаки...

Реальные части – сводная коробка от Таманской и Кантемировской дивизий, Севастопольская бригада. И всё.

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Возникает вопрос: а где же реальные части? Закончились, даже до парада не хватило?

Кстати, техники на параде тоже практически не было. Восемь БМП (разных моделей), 12 танков, немного автомобильной техники, РСЗО и "Искандер".

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего

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