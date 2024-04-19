Маркировка товаров компаний-спонсоров оккупантов: наконец-то это произошло

Сегодня в Украине работают сотни компаний, которые продолжают платить налоги в России, из которых делают ракеты которыми нас убивают.

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Колаж: Главред, Фото: Рixabay/macoyv, Рixabay/mrobenalt

Наконец-то это произошло. В парламенте зарегистрировали законопроект, который будет маркировать продукты компаний, работающих в РФ.

В 2014 активисты Опоры проводили кучу акций протеста в сетях, чтобы замечать товары из России. Им удалось добиться успеха, и у каждого такого товара была эта надпись. Позже большинство компаний заменили эти товары и российские товары начали исчезать с полок.

Сегодня в Украине работают сотни компаний, которые продолжают платить налоги в России, из которых делают ракеты которыми нас убивают. Но украинцы не имеют этой информации и часто не знают, что, например, пепси активно работает в рф.

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В то же время, МакДональдс вышел в первые недели выйны. Вдумайтесь как это выглядит, одни компании пошли в убыток, потому что поддержали нас. А другие зарабатывают и у нас, и у них. Где справедливость? Кто будет выходить из рф, когда в этом нет никакой пользы.

Надеюсь совет быстро примет этот законопроект - и все кто не вышел из рф, будут определяться, где им лучше работать. Украинские покупатели имеют право наказывать такие компании не покупая их товар, и вознаграждая тех, кто себе в убыток вышел в знак нашей поддержки.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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