У нас нет Пригожина, Суровикина и Путина, которые рвут рубахи на груди и дают невыполнимые обещания.

Мариуполь скоро освободят, считает Сазонов / Мариупольский горсовет / Мариупольский горсовет

Когда освободят Мариуполь? Уже в этом году, не сомневайтесь. Городской голова Бойченко говорит, что в июле горсовет выдвигается на рабочие места. Есть у него основания для таких планов? Я считаю, да.

Главком Валерий Залужный заявил, что Мариуполь освободят в этом году. В пустых обещаниях он замечен не был. Ни разу. Если говорит, значит уверен.

Ну и, если кто не в курсе, есть соответствующий приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

видео дня

Ну и новости про взлетающие на воздух в последние дни склады и казармы оккупанта все видели.

Я помню истерику российских пропагандистов и херсонских колаборантов, когда Зеленский дал приказ освободить Херсон. Они сомневались. А ЗСУ без криков и эмоций констатировали – есть приказ, значит, выполним. Чей Херсон? Вот так.

У нас нет Пригожина, Суровикина и Путина, которые рвут рубахи на груди и дают невыполнимые обещания. У нас все спокойнее, тише, но… все происходит так, как говорят наши командиры. Проверено. Доказано. Мариуполь, потерпи. Уже скоро…

Источник