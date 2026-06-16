"Маньяка выпускают прогуляться по Кремлю": Эйдман жестко потролил Кремль после удара по Киеву

Россияне, срочно бегите из своего дурдома - "Фламинго" на подлёте.

https://opinions.glavred.info/maniyaka-vypuskayut-progulyatsya-po-kremlyu-eydman-zhestko-potrolil-kreml-posle-udara-po-kievu-10772957.html Ссылка скопирована

Атака на Киевскую область - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

На фоне очередных российских ударов по Украине и громких заявлений Кремля о якобы атаках по "центрам принятия решений" все острее становится дискуссия о настоящих мотивах и логике действий российских властей. Социолог и публицист Игорь Эйдман в своей авторской колонке иронически комментирует официальную риторику Москвы, обращая внимание на ее противоречие и абсурдность. Подробнее о позиции автора в тексте ниже.

Путин угрожал, что Россия ударит по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. И вот удар нанесён.

Оказалось, что решения в Украине, по его мнению, принимаются в Киево-Печерской лавре, на киностудии им. Довженко и в Доме органной музыки.

видео дня

Раскрою самую страшную российскую военную тайну: главный центр принятия решений и командный пункт России находится на Канатчиковой даче имени Кащенко.

Причём одного старого маньяка оттуда почему-то периодически выпускают прогуляться по Кремлю, где он изображает президента России.

Россияне, срочно бегите из своего кровавого дурдома - "Фламинго" на подлёте.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред