Макрон стал политическим сумасбродом

Лидеру Франции после 24 февраля 2022 года пора осознать на геополитической карте другую реальность.

Макрону пора научиться жить в новой геополитической реальности / УНИАН

Макрон дал пресс-конференцию. Он опять за старое: "необходимо обеспечить гарантии безопасности раши";

"Украина, как член НАТО пока не просматривается".

Словом, президент Франции озабочен предоставлением гарантий безопасности агрессору - раше. Также Макрон исключает и не видит пути предоставления реальных гарантий безопасности жертве агрессии - Украине.

На этом фоне, Запад сейчас не устаёт повторять: Украина проливает кровь за нас, за весь Свободный мир.

Цензурных слов для комментариев заявлений Макрона на пресс-конференции не хватает. Эммануэль, ты не пробовал услышать себя со стороны?

В представлениях Макрона украинцев десять месяцев убивают и разрушают нашу страну… Украинцы идут на невероятные немыслимые жертвы ради того, чтобы в итоге от Запада не получить даже гарантий безопасности - членства в НАТО.

Только мне кажется, что у президента Франции Макрона мыслительные процессы протекают иначе, чем у психически здоровых людей? Или вам тоже, друзья, так показалось. Это же каким цинизмом должен обладать лидер европейской страны, чтобы рассуждать в такой логике. Пожалуй Макрон пересёк красную линию, отделяющую цинизм от кощунства! Лидер Франции уже давно мыслит кощунственными категориями и сентенциями!

"Пусть украинцы Запад защищают своими жизнями, но на Победу и гарантии безопасности они права не имеют".

Возможно Макрон не одинок в своих мыслях, и его единомышленниками являются другие партнёры Украины по Антипутинской коалиции в этой войне. Просто они стесняются об это сказать так откровенно, как Макрон.

Лидеру Франции после 24 февраля 2022 года пора осознать на геополитической карте другую реальность. Больше нет той раши, с которой лидерам Франции и Германии было так удобно и полезно вести большой бизнес. Кроме прочего, Франция после 1945 года всегда выполняла роль политического посредника между США и СССР. Между США и Россией. Подобную миссию Франция выполняла для Евросоюза. Всё это в прошлом и Макрону пора пролечиться от своих фрустрационный.

Де факто для топ-чиновников Евросоюза больше нет той раши, которая опутала политикум ЕС густой коррупционной сеткой. Нет… взятки конечно вы можете продолжать брать, господа… Только отрабатывать их будет весьма проблематично.

Макрон первый кандидат в очереди на политическое самоубийство, или избиение - вплоть до летального исхода. Где-то есть ещё Меркель, но она вовремя соскочила на пенсию. Хотя немецкое общество и Евросоюз такие, что ей не подарят. Не подарят газовые схемы, которыми фрау штази с её другом Вальдемаром опутала всю Европу. Поставив под удар военного преступника-шантажиста энергетическую безопасность ЕС. Также недавно выяснилось, что канцлер Меркель в течении 16 лет проводила демилитаризацию Германии. На складах Бундесвера сейчас мышь повесилась. Впрочем как и на складах украинского Минобороны (ВСУ). В Германии и Украине чувствуется одинаковый творческий почерк по демилитаризации стран. Почерк путинского кремля.

Макрону пора научиться жить в новой геополитической реальности, не ностальгировать по прошлому до истинных галлюцинаций и не позорить Францию. Также Эммануэлю следует запомнить, что так как хочет военный преступник-террорист путин больше никогда не будет! Макрон неверно оценивает современные сложившиеся геополитические расклады. Не вовремя и не к тому хозяину, Эммануэль, ты нанялся на галеры. Кроме колоссальных проблем, на этой службе больше ничего приобрести нельзя!

Источник