Макрон поднимает ставки, и Путина это задело

И представляется так, что отдельные западные лидеры в конце концов за эти два года преодолели парализующий страх и начинают действовать асимметрично.

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Макрон предлагает отправить войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Офис президента

В своем послании к Федеральному собранию Путин отрефлексировал на инициативу Макрона отправить в Украину военных стран НАТО. Значит, зацепило. Хотя в Москве позлорадствовали, что не все в Евросоюзе и в штаб-квартире НАТО эту идею поддержали.

Но начало дискуссии о войсках НАТО в Украине - это уже шаг к другим сценариям, чем те, которые существовали еще вчера.

Это действительно впервые за два года войны, когда не Россия, а представитель страны НАТО поднимает ставки. Напомню, что Франция тоже является ядерной страной. И это очень важный нюанс.

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До этого бряцание ядерной головкой позволял себе только Путин и его приспешники. Они уловили страх западных обществ и западных лидеров - и периодически доставали из "широких штанин" угрозу о ядерном пепле. Доставали, получали "аяяй" от Китая, прятали и снова шли на очередной круг угроз.

Ровно до того момента, когда в мире реально перестали дергаться от нового нетрезвого выхаркивания Медведева (на всякий случай - целого заместителя секретаря Совбеза РФ).

И кажется так, что отдельные западные лидеры в конце концов за эти два года преодолели парализующий страх и начинают действовать асимметрично.

Для Макрона, который, подозреваю, до войны прошел весь курс путинской лжеистории (а о чем же еще мог рассказывать по четыре часа глава Кремля, как не о том, что Украину придумал Ленин?), нынешняя инициатива - это заявка на лидерство в Европе. На фоне падения влияния США, которые заходят в собственный политико-мировоззренческий кризис и теряют функции мирового полицейского. На фоне виляния хвостом канцлера Германии. На фоне желания отдельных стран "сделать как-то так, чтобы вернуться во времена до 24 февраля 2022 года. Но и на фоне активностей, которые проявляют президент Чехии, премьер-министр Дании и лидеры нескольких других стран, которые выходят на передовую помощи Украине.

На 7 марта Макрон собирает лидеров всех парламентских партий, чтобы с ними обсудить ситуацию в Украине. И идею отправки в Украину спецназовцев, как сообщают французские СМИ.

Следим.

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Кто такой Виктор Шлинчак? Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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