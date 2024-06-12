Макрон не просто психанул - ему терять особо нечего

Я думаю, что он ожидает все же значительно реабилитировать ситуацию из-за особенностей национальной системы.

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Эмануэль Макрон / фото: Офис президента

Результаты выборов во Франции вызвали серьезную тревогу. Добавился еще и тот факт, что Макрон вдруг объявил парламентские выборы на фоне таких успешных результатов Народного объединения - ультраправой партии, основанной Ле Пеном. 33% ультраправых и 15% партии Макрона действительно выглядит как катастрофа. Однако, это преждевременные выводы.

На самом деле, ультраправые побеждают на выборах в Европарламент во Франции уже третий раз подряд. В 2014 выборы выиграл Национальный фронт Марин Ле Пен - 24,86%, а второе место заняло Народное движение - 20,81%. В 2019 году снова победил обновленный Национальный фронт в виде Национального объединения - 23,34%, против партии Возрождение Макрона - 22,42%. Как видим, правые регулярно выигрывают европейские выборы, но ключевое отличие - это разрыв. И на этот раз он действительно гигантский. Поэтому причина перевыборов, которые объявил Макрон - не успех ультраправых, а провал его партии.

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Теперь посмотрим на другой интересный феномен. Результаты национальных выборов: 2012 год - выиграли социалисты - 29,35%, Национальный фронт Ле Пен третий с 13,6%, 2017 год - выигрывает партия Макрона Возрождение - 28,21%, Национальный фронт Ле Пен третий с 13,2%, наконец последние выборы 2022 - побеждает партия Макрона с 25,75%, а Народное объединение (теперь)... снова третье, но уже с 18,68%.

Тут у вас возник вопрос: как так может быть, что в европарламент ультраправые всегда первые, а в парламент всегда третьи? Ответ - особенность избирательной системы Франции. В европарламент выборы проходят по пропорциональной системе открытых списков (что-то типа как у нас), а в национальный парламент по мажоритарке. Поэтому в целом по стране ультраправые имеют большую поддержку, но в конкретных мажоритарных округах этой поддержки не хватает для победы кандидатов.

Я думаю, что Макрон не просто психанул, хотя основания были. Я думаю, что он ожидает все же значительно реабилитировать ситуацию из-за особенностей национальной системы. В конце концов, ему терять особо нечего - это его последний срок.

Для нас кардинально тоже ничего не изменится, даже если ультраправые выиграют выборы в парламент, потому что внешняя политика прерогатива Президента Франции.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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