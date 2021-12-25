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Лживый и жадный психопат пытается "плюнуть в вечность"

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

25 декабря 2021, 07:45

Пока Путин дышит - от нас он не отцепится... какие бы и кто ему не давал "гарантии безопасности"

Путин
Путин пытается "плюнуть в вечность" / Фото Reuters

Диалог обречённых

или... "никто не хотел спотыкаться..."

"... Украину создал Ленин, когда создавал Советский Союз..."

"... Запад должен дать гарантии безопасности России - немедленно и сейчас, а не требовать их от нас..."

"... Россия никому не угрожает, нас хотят сделать стороной конфликта в Украине, но мы этого не допустим..."

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"... на этих территориях создаётся анти-Россия... завозится современное вооружение, накачивается население.... и как нам с этим жить?"

"... президент Зеленский попал под влияние нациков..."

"... о том, что в Украине звучит слово "война": впечатление, что там готовят третью военную операцию и предупреждают нас - не вмешивайтесь, однако, мы должны реагировать..." (с)

23.12.2021

В.Путин

ежегодная "большая " пресс-конференция президента РФ для представителей российских и зарубежных СМИ...

Это вот всё основное, что мелкотравчатое чекисткое мудило с бандитскими замашками наплело в отношении Украины.

Тут даже комментировать особо нечего.

Лживый и жадный психопат, начитавшийся псевдоисторических "изысканий" писателя Бушкова... пытающийся "плюнуть в вечность"... не более того.

Читайте такжеПутин окончательно потерял связь с реальностью: ресурсов для войны нетПутин не столько смешон в своём идиотизме, сколь опасен, всего лишь по одной простой причине - он работает не слесарем в ЖЭК-е, а правит громадной страной от лица криминально-чекисткого конгломерата этой же страны... Его малограмотное во всех отношениях бормотание стоит рассматривать серьёзно исключительно с этой точки зрения.

Из всего, что он наговорил по "украинскому вопросу", мы сами можем сделать несколько выводов.

1. Пока Путин дышит - от нас он не отцепится... какие бы и кто ему не давал "гарантии безопасности"... Посему, трезво оценивая перспективы, следует понимать - Кремль не только становится экзистенциальным врагом нашей страны уже сегодня, но и в будущем.

2. Ради "окончательного решения украинского вопроса" он готов практически на всё, включая такие действия как - ложь и массовые убийства. И речь не о войне как таковой... речь о том, что нам (в смысле - Украине) с месье Путиным не ужиться рядом... никак и никогда. Другими словами - или мы его, или он нас.

3. У нас есть шанс победить этого придурка, если мы станем для него "костью в горле", которой он подавится... так как пытаться "глотать" нас он не перестанет... Процесс повышения цены для него за "поглощение" Украины должен стать перманентным и постоянным... и Путин должен знать об этом...

4. Стратегия в стиле "договориться где-то посредине" в отношении нынешнего Кремля... порочна и ошибочна изначально... так как, никаких "посредине" Кремль не хочет и не желает (ну или, исключительно в качестве передышки...). Ему от Украины надо всё и сразу... Компромиссы тут просто бесполезны.

Читайте такжеПочему часть путинских предложений будет принята5. Для того, что бы у нас появился выше обозначенный шанс... мы действительно должны стать анти-Россией, но не фрагментарной, а ТОТАЛЬНОЙ... ВО ВСЕХ сферах жизнедеятельности... от бизнеса, экономики... до культуры, социального устройства и шоу-бизнеса. РВАТЬ С Россией придётся по ВСЕМ направлениям... Иначе, нас просто "задавят массой"...и тоже, по всем направлениям. Ситуация, когда "тут воюем, а тут не воюем, а там вообще - рыбу заворачиваем" - просто не приемлема, она однозначно ведёт к поражению.

И последнее.

Главный вывод из выступления Путина таков - уже не важно, собирается он вторгаться или не собирается... ибо сам Путин весьма чётко обозначил собственное понимание "решения украинской проблемы" и намерение её решить, которое не оставляет нам никаких возможностей типа "заглядывать ему в глаза", "договариваться" или "искать компромиссы".

Речь идёт о нашем собственном выживании в качестве самодостаточного народа...

"Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать. Сказал... и в тёмный лес ягнёнка уволок"...

Наша задача НЕ СТАТЬ этим самым ягнёнком... а оставить этого позорного волчару без клыков... повыбивав ему их.

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Владимир Путин вторжение России Константин Машовец
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