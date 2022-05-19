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Люди из стали и трусость Германии: почему Украина должна выстоять в войне с Россией

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

19 мая 2022, 13:46

Немецкая власть лукавит и юлит, затягивая поставки тяжелых вооружений в Украину.

Немецкая власть демонстрирует капитулянтство, трусость и измену
Шольцу пора перестать болтать и начать обещанные поставки вооружений в Украину / Reuters

Несмотря на то, что война в Украине продолжается, украинские беженцы из Европы потянулись домой. Ежедневно, например, из Германии в Украину возвращается около 20 тысяч беженцев.

Все они благодарят Германию за теплый прием, говорят, что были очень довольны предоставленными условиями, очень благодарны и все такое, но хотят домой, на родину. Там ждут близкие, там надо все восстанавливать и вообще: в гостях хорошо, а дома лучше.

Немцы в шоке: все беженцы, которых они видели до сих пор, ни про какое возвращение даже не заикаются, их отсюда палкой не выгонишь, они тут же бодро садятся на пособие и готовятся спокойно встретить старость, уютно устроившись на шее у немцев. По прошествии семи лет после известного наплыва беженцев из Сирии хоть какую-то работу нашли не более половины...

И вообще, беженцы из Африки и Ближнего Востока были в основном взрослые мужчины (в т.ч. дезертиры), бросившие дома своих жен и детей, отцов и матерей и лихо устраивающие себе здесь новую жизнь с немолодыми одинокими немками. Украинские же беженцы были в подавляющем числе женщины, старики и дети. Мужчины остались дома. Воевать.

Ну и, разумеется, ни о каких случаях изнасилования украинцами немок за все это время известно не было. Об этом даже смешно говорить.

Соответственно, и отношение немцев к украинским беженцам было другое. Уважительное и сострадательное. И поддержка немецкого народа в борьбе украинцев против российской агрессии была ярко видна при голосовании в бундестаге: 588 голосов за поставки тяжелого оружия, против 100. И в этом голосовании все ответы об отношении немцев к этой войне. И это отношение сформировали в том числе и украинские беженцы, оказавшиеся достойными своих солдат, которые мужественно сражаются с путинским фашизмом.

Я знаю, что левые немецкие политиканы, типа Шольца и Ко, тормозят уже принятое решение о поставках тяжелого вооружения. И они за это уже платят. Например, сокрушительным поражением на выборах в Северном Рейне Вестфалии.

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Все те, кто не занял однозначной позиции в отношении путинской агрессии (СДПГ, СвДП, Левые и АдГ) – все потерпели сокрушительное поражение. Выиграли Зеленые и ХДС – то есть партии, которые ясно и четко высказались за максимально возможную помощь Украине. Это еще раз показывает отношение немецкого народа к Украине. И это отношение Шольц не может игнорировать бесконечно.

Все оправдания Шольца просто смехотворны. Последний его тезис состоял в том, что нельзя допустить своими действиями того, чтобы НАТО оказалось втянуто в эту войну. Это не выдерживает никакой критики!

И вообще: что, собственно, он имеет в виду? Если поставки тяжелого вооружения могут втянуть НАТО в войну, то ему давно пора расслабиться: эти поставки уже осуществляются, как минимум, США, Великобританией, Польшей, Турцией, Нидерландами и другими странами альянса.

Согласно пятой статье Атлантического договора, Германия будет обязана вступить в войну, если Россия из-за этого нападет на любую из перечисленных стран. От немецких поставок тяжелых вооружений риски Германии быть втянутой в войну уже никак увеличиться не могут! Или Германия решила не исполнять пятую статью? Пусть тогда Шольц об этом сразу и сообщит своим союзникам. Чтобы у них не было на этот счет никаких иллюзий. Или перестанет уже болтать, а начнет немедленно обещанные уже больше месяца поставки!

Еще раз, Шольц очевидным образом не только игнорирует мнение Бундестага (включая его собственную партию), но и отмахивается от вполне однозначно высказанной воли всего народа. И это ему так просто не пройдет!

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Особенно ярко его малодушие было продемонстрировано в отношении бывшего канцлера и его старшего товарища по партии (которому он многим в жизни обязан) Герхарда Шредера. Он до сих пор не исключен из СДПГ.

Посудите сами, старого и известного члена партии, вступившего в нее еще во времена Вилли Брандта, писателя и политика Тило Сарацина, социалисты исключили из своей партии за написанную им неполиткорректную (по их мнению) книгу. Шредера же, который очевидным образом солидаризируется с агрессором и убийцей Путиным и продолжает получать от него зарплату, они из партии исключить не видят никаких причин. Это позор. И об этом надо говорить открыто.

У меня никогда не было никаких иллюзий насчет левых. И то бля…ство, которое устроили они сейчас, в столь тяжелый и ответственный момент – очень показательно. Надеюсь, хоть это откроет глаза всем тем моим знакомым, которые симпатизируют левой идее и всегда об этом с вызовом сообщают. Вот любуйтесь: капитулянтство, трусость и измена. Это три главных признака европейского (да и не только европейского) левачества.

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И на фоне этих жалких политических импотентов какой трагической кодой является финал Мариуполя. Люди из стали вышли из своих руин... У меня звучит в ушах Вагнер. Тот, настоящий, а не путинский наемный убийца.

Ком в горле, когда я смотрю на кадры, как их на носилках заносят в машины, как их обыскивают, как они идут в автобусы... Я не знаю, как сложится их дальнейшая судьба. Хочется верить, что действительно есть какая-то договоренность об обмене. И что к ним будут относится как к военнопленным, и Красный Крест, и ООН будут следить за их судьбой. Хотя путинские крысы – это существа бесконечной подлости. От них можно ждать чего угодно.

Герои Азов-стали – это люди, которые отдали своей стране все, что были в силах отдать. Это античные герои, спартанцы Леонида, Муции Сцеволы и японские самураи. Мало кто вызывает у меня такое уважение, как они. Героям слава...

А всем остальным – урок и пример. Героический украинский народ должен выстоять.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

война в Украине беженцы Альфред Кох Россия Олаф Шольц Германия Мариуполь
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