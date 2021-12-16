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Любопытные тенденции на электоральном поле Украины

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

16 декабря 2021, 08:55

"Отключение" от широкого доступа медиа-империи Медведчука в начале этого года сказалось и на его политической силе.

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Политические предпочтения украинцев не слишком изменились в течение последнего года / УНИАН

В последнее время вышло немало социологических опросов, среди которых и традиционные опросы (от КМИС или "Рейтинга"), которые, однако, из-за "карантинных" обстоятельств осуществлялись через телефон или с помощью использования новейших онлайн-методов.

Если суммировать сами данные, которые я повторять не буду, потому что очень их много везде, то бросаются в глаза несколько интересных тенденций.

Первая - слабое изменение социологических параметров в течение последнего года. Все" резкие падения "и" резкие рост", о которых рапортовали штабы тех или иных политических партий в течение последнего года оказались"преувеличением".

Реально же перечень основных участников - неизменен, позиции лидеров - тоже. Включительно с неизменным лидерством действующего президента В. Зеленского, которое, конечно, уже не такое безусловное как в 2019 году, но заметное.

Читайте также"Я не солнце, Галя": Разумков и Третьякова сцепились в РадеВторой момент - есть одна политическая сила, на которой реально обозначился последний год среди лидеров. Это ОПЗЖ. Все рейтинги фиксируют как резкое падение рейтингов этой политической силы, так и ее лидера Бойко.

Очевидно, что "отключение" от широкого доступа медиа-империи Медведчука в начале этого года сказалось и на его политической силе. Похоже, что именно их электорат - самый медиа-зависимый. Теперь место медиа-ресурсов Медведчука заняли каналы Мураева "Наш" и Ахметова "Украина-24", и показательно, что существенно выросли показатели проектов Мураева ("Наши") и пока не созданной "Партии Разумкова". Последний - регулярный участник политических эфиров каналов Ахметова.

Читайте такжеАхметов опередил Ермака, а Данилов попал в ТОП-5: Фокус назвал самых влиятельных украинцевИнтересно, что, несмотря на все ожидания, Разумков, похоже, отбирает голоса не столько у Зеленского, сколько именно в ОПЗЖ Медведчука-Бойко-Левочкина. И это логично, потому что для соответствующих избирателей место, которое еще год назад занимал 112-й канал, теперь занимает Украина-24, где Разумков - основная "звезда".

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Слуга народа Дмитрий Разумков ОПЗЖ
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