Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то предложит или попросит / Reuters

Итак, 8 часов (с гаком) общения Лукашенко. Так сказать, большой разговор. Было несколько очень интересных тезисов (в том числе, кстати, и взаимоисключающих). Но пока не по тезисам. Поговорим по формату.

Новые штрихи заметили?

Попытаюсь подкинуть информации для раздумий:

1. За последние 2 недели это второе большое выступление (первое - с активом "вертикали"). Часто

2. Выступления пошли параллельно з запуском "многосерийного" фильма о событиях 2020 года. Где спикеры не только силовики, но и, например, Протасевич

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3. Резкий тон и наступательная риторика.

Но самое главное - формат. Наилучшим образом это проявилось в "заготовке" для ВВС, когда журналистке пошли "ответы из зала". И дальше это только продолжалось. Как, например, "спор сочувствующего протестам с руководством МВД и Гигиным".

То есть отход от монолога и повторения конспектов в пользу конструкции "темников", в которой работает сразу несколько (а может и несколько десятков) спикеров.

Читайте такжеКремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психаНа российском направлении большие разговоры в стиле "мир-дружба-жвачка". Но касательно интеграции конкретика занимательна - рассчитывает подписать "союзные программы" "к концу года" -- уже не осень. И по политической части - вспомнил о конституции СГ без которой политическая интеграция, дескать, невозможна. А "конституция" якобы была похоронена РФ, политическая "дорожная карта" так же якобы снята с повестки Путиным. Очевиден переход на старый вариант "много говорить о любви и попросить немного денег за красивые слова".

Резкая и местами хамовитая риторика в отношении западных стран. Сознательное повышение ставок. С одной стороны, это понятно - до новых вводных (например, амнистия от Воскресенского либо новая конституция) выйти из витка эскалации не может ни одна сторона. С другой резкость риторики свидетельствует об уверенности (либо вере, иллюзиях уверенности) Лукашенки в "закрытые тылы". И, учитывая сказанное выше по РФ, тылами является не только Россия.

В то же время наезд на журналистку CNN и одновременное подвешивание её на тему эксклюзивного интервью "если дадите всё без купюр". Для CNN это и вызов и возможность. Очень вероятно, что разговор состоится. Но, далее законы жанра - будет попытка выйти на тему и другими медиа-гигантами. Очевидна подготовка площадки для будущей игры на западном медийном направлении. Сюда же кейс "амнистии", которая будет. И общий посыл странам Запада - можно говорить, но чуть позже и с ними (а не с центрами беларуской эмиграции на их территории).

Украинское направление - максимальное количество выпадов с попытками подразнить официальный Киев. Как личных, так и политических. В том числе забавный посыл о "паспортизации" украинцев, которые после 2014 года приехали в Беларусь и там осели. Тут так же повышение ставок и посыл к "будущим разговорам". В понимании Лукашенко киевские чиновники должны позвонить и что-то предложить/попросить.

Читайте такжеБелорусская оппозиция – наибольший факап года: почему Беларуси не грозят вновь массовые протестыНо ключевое - это формат. Беларуские власти попытались перехватить информационную повестку в "сложный" для них день. И даже в беларуских оппозиционных СМИ писали "что сказал Лукашенко", не говоря уже, например, о медиа других стран-соседей (поэтому и выпады в их сторону). ТО есть цитаты о "сегодня и завтра" вместо воспоминаний о 9.08.2020. Поэтому, кстати, и 8 часов. До конца суток остаётся 5-6 часов, из которых 4-5 будут пережёвывать сказанное на "разговоре". А дальше... дальше дата сместилась. О 9 августа прошлого года вспоминают 9 августа. Новость живёт не долго.

Повторю и по темникам. Это важно. Поскольку формат "конструкции тезисов" даёт бОльшее поле для манёвров исполнителей на местах. И бороться с этим бывает сложно. Технология не нова. В конце концов, её обкатывали группы Бабарико, Цепкало, сегодня (пусть и крайне коряво) катают Виленская и Варшавская группы. В ту же степь потянуло и беларуские власти. Пока тоже коряво, но направление понятно.