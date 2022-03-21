Лукашенко превратил Беларусь в пушечное мясо Путина

Для Лукашенко участие белорусских войск в войне закончится тем, что его повесят на центральной площади / Фото Reuters

Говоря о наступлении из Беларуси на Украину, необходимо понимать, чего хотят стороны, и что будет.

России надо, чтобы Украина держала силы по всему периметру, потому они хотят использовать белорусов как живое мясо, которое пустят под нож ВСУ, пока россияне будут наносить удары с помощью авиации и ракет.

Все, как говорил Путин в 2014 году, что впереди будут идти женщины и дети. В данном случае 40-тысячная белорусская армия выступит в таком качестве.

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Это – закономерный итог политики Лукашенко, который превратил всю страну в пушечное мясо Путина.

Белорусы должны понимать, что лучший формат их участия в этой войне – переход целыми подразделениями на нашу сторону. Вешайте белые флаги и вместе с техникой к нам. В этом случае вас ждет гражданство ЕС, горячий чай, теплый борщ и почет.

Оружие мы отдадим белорусам, которые готовы свергать Лукашенко, и отправим назад в Беларусь делать это святое дело.

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Лукашенко должен понимать, что прямое участие РБ в войне закончится тем, что вооруженный народ повесит его на центральной площади или денацифицирует как Каддафи.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего