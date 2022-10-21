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Лукашенко постоянно покупает время

Илья Пономарев

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг., единственный, голосовавший против аннексии Крыма РФ

21 октября 2022, 08:17

Лукашенко, если бы ему дали гарантии личной безопасности и выживания, непременно переметнулся бы, как в период мировых войн меняли свою ориентацию итальянцы.

Лукашенко
Лукашенко постоянно покупает время, считает Пономарёв / УНИАН

Александр Григорьевич делает всё возможное, чтобы отвертеться от непосредственного участия в боевых действиях. Путин постепенно прогибает и продавливает Лукашенко, вот Александр Григорьевич и совершает новые и новые пиар, политические и военные манёвры, чтобы создавать видимость шагов вперёд.

Основное, что будет пытаться получить Лукашенко от Путина, – размещение на территории Беларуси ядерного оружия, поскольку это даст ему определённый уровень защиты от Запада и других.

Но, думаю, Путин на это не пойдёт, потому что понимает, что это будет означать для Лукашенко гарантию безопасности не только от Запада, но и от Российской Федерации.

Поэтому "борьба нанайских мальчиков", Лукашенко и Путина, будет продолжаться.

Часто говорю и нашим коллегам из Беларуси, и представителям разнообразных национальный территорий Российской Федерации, что воевать надо не за свободу какой-то отдельной территории, а против Путина. Убив Путина, мы дадим свободу всем народам, которые сейчас находятся в зоне его влияния.

Для Лукашенко самое важное – каким-то образом отвертеться от вступления в эту войну, и в этом смысле снижение боеспособности белорусской армии ему выгодно, а не наоборот. Сейчас Лукашенко отдал танки России по просьбе Путина, а завтра Путин скажет Лукашенко: "Вперёд! Наступай!", а батька ответит: "Сначала же нужно восстановить наш потенциал, иначе на чем же мои солдаты поедут вперёд, воевать". На это нужно время. И Лукашенко постоянно покупает это время, петляет, преследуя только одну цель – не вступить в войну.

Если рассматривать сферического коня в вакууме, то Лукашенко может предать Путина и вступить в войну на стороне Украины. Если же рассматривать практическую ситуацию, то я не вижу готовности Запада или Украины идти на такой сценарий. Вообще, конечно, если бы было какое-то единое стратегическое руководство глобальной антипутинской коалиции в политическом смысле (не в военном – в военном у нас всё нормально: Зеленский воплощает линию сопротивления Путину, причём очень успешно). Однако не проводятся, грубо говоря, ни тегеранские, ни ялтинские конференции – нет общего плана: что мы делаем с агрессором потом, что мы делаем сейчас со странами, которые входят в современную гитлеровскую, то есть путинскую, коалицию.

Конечно, Лукашенко, если бы ему дали гарантии личной безопасности и выживания, непременно переметнулся бы, как в период мировых войн меняли свою ориентацию итальянцы.

Но вопрос – а кто ему предоставит такую возможность? У нас есть большое количество представителей российской элиты, которые готовы перейти на сторону добра, они только рукой машут: "Ребята, мы здесь! Если у нас будут гарантии безопасности, мы всё сделаем. Только заберите нас отсюда". Но на данный момент никто не делает им навстречу шагов. Разговоры на эту тему есть, консультации есть, а практических действий – нет. Поэтому, соответственно, ничего не происходит.

И с Лукашенко поэтому тоже ничего не происходит.

Илья Пономарёв, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов, единственный, голосовавший против аннексии Крыма Россией, специально для Главреда

война в Украине Александр Пономарев Александр Лукашенко Владимир Путин
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