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Лукашенко почти "сломался", или Почему возможен новый поход Путина на Киев

Олег Постернак

политтехнолог, руководитель Центра политической разведки

6 июня 2022, 11:32

"Ломка" Лукашенко может достигнуть своей цели, так как Путин умеет ждать, выбрасывая к финалу операции главные козыри.

Лукашенко Путин
Лукашенко и Путин могут готовить новое наступление на Киев и северные области Украины / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

При каких обстоятельствах возможно новое "северное наступление" на Киев? Отбрасывать его будет опрометчиво.

Важно не повторять ошибку восприятия ситуации перед 24 февраля, когда в Украине РФ осуществляла набор информацонно-психологических операций с целью подавить гражданскую бдительность и политическую мобилизацию общества. Особенно важно было для Путина - застать врасплох украинскую элиту и добиться ее дезорганизации.

У почти всех военных комментаторов сложился ныне экспертный консенсус о том, что Лукашенко не рискнет на прямое вторжение по внутриполитическим и военно-стратегическим причинам, а все его последние маневры объясняются желанием отвлечь украинские силы от концентрации по линии фронта.

Давайте прикинем поведенческую логику Путина. Допустим, он выходит к админграницам Луганской и Донецкой областей (хотя и с этой задачей - колоссальные неудачи), но дальше войну не видит смысла продолжать в силу ресурсных и политических рисков. Кремлю будет нужно склонить Украину к переговорам - Минску-3, в котором зафиксировать достигнутые стратегические и территориальные преимущества.

Фактически на кампанию по мнимому миролюбию Путина брошена сейчас вся выстраиваемая десятилетиями политическая инфраструктура влияния России в Европе: статьи, заявления, комментарии политиков, дипломатические планы, записки разных там продажных аналитических институтов и т.д. Но она "пробуксовывает", так как не спят американцы, британцы, прибалты, поляки и, собственно, не спит наша дипломатия.

Надо не понимать упрямый характер Зеленского, которого европейские лидеры всякими способами склоняли к уступкам и выполнению предыдущих двух Минсков, чтобы осознать, что Зеленский согласится лишь на мир с максимально приемлемой для Украины повесткой, которая не станет для него личным электоральным риском.

Читайте такжеПочему запаниковала и мечется РоссияИ перед войной французский лидер Макрон, будучи 7 февраля в Москве, а на следующий день в Киеве, очевидно делал попытку сыграть по-крупному и предотвратить военную эскалацию, вынудив Президента Украины пойти на желаемый для большинства игроков в ЕС болезненный компромисс с РФ ценой признания территориального статус-кво. Но что-то пошло не так.

Впрочем, и сейчас шансов принудить Зеленского насильно к невыгодному для Украины миру нет. Но не забываем, что Путин - игрок с чекистским опытом. Какой инструмент у него остается в кармане при провале попытки использовать лояльный пул западной элиты для давления на Украину и отсутствия надежной и максимально лояльной к Кремлю группировки политиков в Украине, способной создать область внутреннего давления?

Только военный, а значит стоит ожидать повторного штурмового наступления, но уже в составе общей российско-белорусской группировки на Киев, Чернигов, Луцк, Ровно, Житомир (под звуки советской песенки "мы за ценой не постоим" будут продолжать на убой отправлять россиян, как военный скот). Это позволит опять сгенерировать фон уступчивости украинской власти и сподвигнуть к продолжению переговоров, но теперь уже под аккомпанемент части западных кликуш.

Читайте такжеНе захватил Украину, но добил Россию: чего достиг Путин за сто дней войныПовторное "северное наступление" крайне важно Путину осуществить при участии как раз белорусской армии. Он решает таким образом несколько задач. Во-первых, снимает с себя часть ответственности за войну, замешивая союзников.

Во-вторых, подрывает личное влияние Лукашенко на силовую вертикаль в своей страны, делая его полностью зависимым от себя.

В-третьих, ликвидирует потенциально посредническую позицию Беларуси как дипломатический мостик между ЕС и Россией, подводя под полный западный санкционный пакет и Беларусь.

Давайте посмотрим на военные маневры Лукашенко в цепной хронологии. Они действительно озадачивают настоящих военных аналитиков, а не прописных телекомментаторов:

  • 04.05.2022 - в Беларуси объявлена внезапная проверка сил реагирования.
  • 10.05.2022 - на границе с Украиной разворачиваются подразделения сил спецопераций.
  • 24.05.2022 - перемещение дивизиона ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на 50 километров от украинской границы.
  • 26.05.2022 - в ВС РБ создают новое южное оперативное командование.
  • 27.05.2022 - Лукашенко поручает создать в стране "народное ополчение".
  • 05.06.2022 - сроки проверки боевой готовности подразделений ВС Беларуси продлены до 11 июня.

Лукашенко несколько раз встречается с Путиным. 11 апреля он едет к Путину на Дальний восток. 3 мая состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. 16 мая проходит саммит ОДКБ, на котором снова Лукашенко долго о чем-то говорит с Путиным, но уже вживую. Далее они повторно встречаются 23 мая в Сочи, эта встреча длится около 5 часов.

Зачем проводить личные встречи с такой интенсивностью? Чтобы что? Порешать вопросы по космическому сотрудничеству? Варианты трансформации Союзного государства? Или чтобы лично вручить Лукашенко тезисы, которые он должен озвучить для информационных операций Кремля? Такая интенсивность указывает на периодическую "сверку часов" и личный отчет Лукашенко по проведенным приготовительным мероприятиям.

Существует любопытное мнение, что таким образом Лукашенко заблаговременно выстраивает не наступательную позицию, а как раз оборонную, понимая, что после победы Украины будет сложно удержать страну от новой протестной волны, которая может перерасти в партизанское движение с вооруженным оттенком. Под вопросом также активность белорусских отрядов, воюющих сейчас в Украине, ведь она может быть переброшена уже на территорию Беларуси.

Читайте такжеУгроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже ЛукашенкоИли же Лукашенко просчитывает вариант, что после провала путинского плана инкорпорации Украины, Путин захочет для компенсации разочарования рядовых россиян, удрученных невыполнением обещанных задач "спецоперации" против Украины, которая обернулась катастрофой и гибелью огромной массы российских солдат, формализовать полную аннексию Беларуси. Поэтому в таком случае Лукашенко важно держать армию в мобилизационной форме и максимально замкнуть все бразды управления ею на себе. Никто ж не отменял скрытых планов Путина избавиться от Лукашенко.

Эти две версии могут быть важными пазлами в выстраиваемой стратегии, но все-таки пока наиболее правдоподобной видится тема соучастия Беларуси в новой военной авантюре Путина. "Ломка" Лукашенко может достигнуть своей цели, так как Путин умеет ждать, выбрасывая к финалу операции главные козыри.

Готовится и Украина к этому сценарию.

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки

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