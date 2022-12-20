Если Лукашенко в полной от путлера зависимости позволяет себе юлить и выкручиваться, то можно представить, что начнется, когда Лукашенко получит в руки ядерную кнопку.

Два диктатора Путин и Лукашенко / kanaldom.tv

Судя по всему, Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерное.

Отталкиваясь от услышанных ремарок об учениях белорусских "экипажей военных самолетов, способных применять специальные боеприпасы" (явно не об опрыскивании полей ядохимикатами против колорадского жука идет речь) можно легко смоделировать, как супружеская пара диктаторов покусывали друг друга во время последней случки в Минске:

п: - Раз мы союзники и тебе нужны деньги - начинай наземную операцию против Украины!

Л: - ты такой умный - у тебя вон какая территория - даже если проиграешь войну, тебе ничего не грозит. А ты ее и не проиграешь, потому что имеешь ядерное оружие. А у меня территории почти нет, если украинцы придут, а не дай Бог еще с поляками, то я и убежать не успею. Давай мне для гарантий ядерное оружие, а тогда уж и мне будет солдат не жалко.

п: - Ты же не умеешь ядерным оружием пользоваться!

Л: - а ты научи! Можно начать с пилотов. И деньги дай. А я пока буду готовиться к наземной операции…

путлеру не очень хочется давать ядерное оружие соседу-психопату. Потому что если он в полной от путлера зависимости позволяет себе юлить и выкручиваться, то можно представить, что начнется, когда Лукашенко получит в руки ядерную кнопку. Россия, похоже, пока рассматривает ядерное распространение исключительно с позиции потенциальных угроз собственной безопасности.

Отказать совсем влюбленные друг другу также не могут (союз, связанность кровью и тд), а потому прибегают к симуляции - Путлер делает вид начала подготовки способности Беларуси владеть и применять ядерное оружие, а Лукашенко тоже постанывает от экстаза выполнения союзнических обязательств и предчувствия скорого момента обретения ядерного статуса.

Ничего хорошего. Те украинские болтуны, которые рассказывают, что "Лукашенко - наш" и ему надо помочь "противостоять давлению россии втянуть Беларусь в войну против Украины" не видят так далеко, куда могут привести всех нас ядерные амбиции Луки.

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