Лукашенко из кожи лезет чтобы доказать болотному фюреру, что он ему еще нужен.

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Не надо искать в поступках Лукашенко стратегических расчетов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лукашенко еще страшнее, чем Путину. Потому что если Путин боится внутренних заговоров и Запада, то Лукашенко боится не только внутренних белорусов и Запада, а еще и самого Путина. Тот давно хотел окончательно подмять под себя белорусские земли, чтобы управлять границей с НАТО и прямым выходом на Киев без посредников.

Поэтому сейчас Лукашенко из кожи лезет чтобы доказать болотному фюреру, что он ему еще нужен, потому что может выполнять незаменимые поручения, – например, пригреть Пригожина, но так, чтобы каждый его шаг был известен в Кремле, или – пугать Запад "полученным" ядерным оружием, но так, чтобы ключи управления оставались в Москве.

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Не надо искать в поступках Лукашенко стратегических расчетов или величественных мотивов. Это просто страх. Страх быть умноженным на ноль. У "бацьки" давно нет искренних союзников, - ни на Западе, ни на востоке. Осталась лишь паранойя быть преданным "своими".

Такой страх - неизбежная судьба всех диктаторов - от Нерона до Сталина - в действиях которых часто ищут особых мотивов, а мотив часто был примитивно прост - просто выжить. Выжить в аду на Земле, который они сами себе построили.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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