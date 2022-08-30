Лукашенко договорился до самоликвидации, считает Климовский / Reuters

Лукашенко в пятницу 26 августа гордо заявил, что путин таки дал ему ракеты с ядерными боеголовками и разрешил стрелять ими по собственному разумению. Впервые он говорил, что получит ядерное оружие от РФ в конце июня, ровно два месяца назад. Теперь лукашенко самодовольно подчеркнул, что он с путиным зря языками не болтает, и ядерное оружие уже у него есть.

Реакция на это правительственных структур в Украине и в мире пока почти нулевая по ряду причин. Во-первых, все прекрасно понимают, если Москва оснастила свои самолёты в Беларуси ракетами с ядерными боеголовками, то это точно не означает, что командовать ими будет лукашенко. После вторжения 24-го февраля никто не воспринимает лукашенко как самостоятельную фигуру, а Беларусь как суверенное государство. Он и картошкой сейчас может торговать, только если поставит об этом в известность Москву. Во-вторых, после его рассказа у карты со стрелочками, как Украина хотела напасть на Беларусь 25 февраля, а он это предотвратил и всех опередил, у лукашенко репутация сумасшедшего на заказ. Есть даже недоумение, почему он не показывает на карте, как Тайвань хотел напасть на Китай, чтобы захватить Беларусь.

Лукашенко – это пустое место во всех отношениях, такое же, как назначенцы Кремля в Луганской и Донецкой областях или в Абхазии. Более важен вопрос, зачем Москва послала его сделать такое эпатажное заявление и ещё перед выходными последней недели отпускного сезона для Конгресса США и большинства парламентов Европы.

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Прежде всего, логично увидеть в этом реакцию Москвы на ответ "Да", который дала Лиз Трасс на вопрос: "Сможет ли она нажать ядерную кнопку, если потребуется?". Такой вопрос актёру, исполнявшему роль британского премьера, был задан несколько десятков лет назад в одном комиксе. То, как "премьер" выдавливал из себя "Да" и комментарии, было предметом иронии и сарказма. Де-факто оппоненты повторили эту сценку с Лиз Трасс, выдвинутой на пост премьер-министра. Но этот вопрос к Трасс утратил свой игровой оттенок после того, как весной на центральных телеканалах РФ прошло всенародное обсуждение темы: сколько надо ракет с ядерными боеголовками, чтобы Британия опустилась на морское дно, и как быстро они из РФ долетят.

В Кремле были потрясены двумя вещами: тем, как Лиз Трасс уверенно ответила, и тем, что какая-то Британия может применить ядерное оружие по РФ. Ладно, если бы это произнесли в США или в Китае, но в Лондоне, – это уже просто оскорбительно. Того и гляди, его дурному примеру последует и Париж. Поэтому кремлёвская пропаганда решила, что надо обязательно дать достойный ответ Лиз Трасс. Ответить британским лакея США должна не РФ, а кто-то из её друзей с ядерным оружием. Но так как их у неё нет, КНДР не друг РФ, и даже не товарищ, то приказали лукашенко рассказать о белорусских самолётах. Тот в такой мелочи "старшему брату" отказать не мог, и гордо заявил, что владеет ядерным оружием.

Это заявление должно было показать всем, РФ не одинока в своей ненависти к Украине и миру, и что у неё есть маленький усатенький братец с ядерными боеголовками на самолётах. Пусть теперь на выходных все подумают, что бы это значило. Москва таким ходом не только успокоила химеры в своей голове, но и решила для себя четыре более практических вопроса.

Первый, российская авиация теперь может нанести удар ядерными ракетами с территории Беларуси, и Москва объявит, что это сделала не она, а авиация лукашенко. Даже потребует срочного заседания Совбеза ООН, чтобы рассмотреть, чем таким ужасным угрожали этому "добрейшему человеку", что он был вынужден применить ядерное оружие. Во-вторых, с 26 августа лукашенко и все белорусы стали заложниками Кремля. Достаточно одного пуска ракеты с ядерной боеголовкой из Беларуси, и она автоматически становится участницей войны, даже если лукашенко будет кричать, что это сделал не он. В-третьих, в ответ по Беларуси что-то прилетит, пусть и не много, и Москва получит две возможности – узнать, как "гнилые демократы" могут отреагировать на ядерный удар, и понаблюдать за ограниченной ядерной войной на территории Украины и Беларуси, как пробном варианте, не доводя её до ударов по РФ. В-четвёртых, в Кремле решили, что это позволит безнаказанно обстреливать Украину из Беларуси, угрожая ядерным ударом, и 28 августа проверили, обстреляв Сарны и другие города Волыни. Для Кремля это весьма актуально, так как он принял решение свести таким способом к минимуму поступление вооружений в Украину, а сделать это можно лишь стреляя из Беларуси. Так что, заявление лукашенко – это гарантия того, что ракетные удары по Волыни продолжатся.

Читайте такжеПоздравления Лукашенко с Днем Независимости: о чем подает сигналы белорусский вождьБелорусский "колхозник" мог долго водить московских "чекистов" вокруг пальца, пока те и сами не очень понимали, чего они собственно от него хотят. Но когда они разобрались в своих желаниях и выделили приоритетные, то положили на стол наган и "колхозник" быстро обмочил штаны и сник. "Чекисты" определились, что сейчас у них в приоритете ракетные удары по Волыни, а аннексию Беларуси лучше отложить до окончания войны, чтобы иметь ещё один голос в ООН и свободу рук. Даже вообще отказаться от официального оформления её, которое им ничего кроме пиар-эффекта в РФ не даёт. Они и так управляют Беларусью по своему усмотрению, а официальная аннексия создаст две проблемы, совсем не нужные им. Во-первых, она уравняет белорусов в статусе с другими холопами Москвы, что накладно по многим позициям. Вновь обретённые белорусские рабы будут ныть и требовать к себе такого же отношения и пайка как у коренных холопов Большой Москвы. Во-вторых, официальная аннексия Беларуси вызовет новый прилив так называемой русофобии в ООН и не только в ней. И то, и другое Кремлю ни к чему, особенно сейчас.

Так что, лукашенко, благодаря российско-украинской войне, сохранил номинально титул суверенного повелителя всей Беларусью, но дотрынделся до самоликвидации. Его слова про самолёты можно было бы игнорировать, если бы не три обстоятельства.

Первое, твёрдое намерение Кремля продолжить обстрелы Волыни, чтобы лишить Украину оружия. Во-вторых, лукашенко всех достал и его слова о ядерном оружии достаточное основание для рассмотрения этой темы в ООН и для выполнения США и Великобританией обязательств по Будапештскому договору, если исходить из того, что они включаются лишь в случае угроз Украине ядерным, а не обычным оружием. В-третьих, он выполз с ракетами в момент, когда все и так озадачены русскими террористами на ЗАЭС, которые устраивают на ней аварии, пылят радиацией и угрожают сделать её большой выброс. Северо-восточный ветер 28 августа и без них принёс на север Украины и в Киев пыль и гарь от горящих лесов и торфяников в РФ. Россия точно не сгниёт как Запад, поскольку сгорит. В результате стало понятно, если русских террористов с ЗАЭС удастся выкурить, то заменой им станете ядерный террорист лукашенко, а МАГАТЭ – это не средство для его выкуривания.

Пока летом ракеты из Беларуси в Украину не прилетали лукашенко мог сидеть в Минске и гундеть о чём угодно. Но после его слов о ракетах с ядерными боеголовками и обстрела Сарн ситуация кардинально изменилась, притом, что Москва и сама её накалила "Искандерами" в Калининграде. Лукашенко сам создал ситуацию, когда с ним и оккупировавшими Беларусь российскими войсками надо срочно что-то делать и начинать комплексную операцию под кодовым названием "Изгнание из Беларуси тараканов".

Очевидно, что Украина в одиночку "Изгнание из Беларуси тараканов" осуществить не сможет, при всём своём желании. Но пока ещё не очевидно, что страны демократии имеют её план. Однако, вполне очевидно, что такая операция будет включать три направления.

Первое, политико-дипломатическое в которое может войти приостановка членства в ООН Беларуси или её исключение в связи не только с агрессией, но и утратой ею суверенитета. Де-факто, страна Беларусь есть, но государства Беларусь нет, а есть "Белорусский департамент" при военном министерстве РФ.

Второе, военное направление операции, может иметь самый широкий дискурс. Наиболее логично начать с запрета полётов над Беларусью, поскольку любой самолет в её небе может нести ракеты с ядерными боеголовками и куда он их выпустит, не знает даже лукашенко. По этой причине любой объект в воздухе над Беларусью является потенциальной угрозой людям и его следует сбивать без предупреждения. Штатные гуманисты с университетских кафедр могут возразить, что это не гуманно, и гражданская авиация должна летать, потому, что это удобно. Обращу их внимание на тот факт, что она не летает уже полгода над Украиной, а также над Ростовской областью и Краснодарским краем РФ, и ничего, россияне не завалили Кремль гневными письмами.

Контуры третьего экономического направления такой операции недавно очертил Павел Латушко, член Переходного Кабинета как временного правительства Беларуси. Так как на Беларусь санкции распространяются в меньшем объёме, чем на РФ, то она стала для россиян своеобразным заменителем пресловутого Запада, куда им, несмотря на всю свою скрепность, хочется попасть и отовариться. Шоп-туры московитов в Беларусь за европейскими товарами стали обыденностью, поддерживают на плаву режим лукашенко и продлевают его агонию. Латушко предлагает ЕС совсем прекратить торговлю с Беларусью, что явно гуманно, так как лукашенко меньшее время будет биться в конвульсиях, а широкие слои московитов станут более понятливыми.

Кабинетные гуманисты из ЕС, разумеется, возразят, продажу лекарств в Беларусь и в РФ запрещать нельзя. Они не попытаются смоделировать как страны антигитлеровской коалиции шлют лекарства Третьему Рейху и его доблестному Вермахту. Получается асимметрия – РФ может взвинчивать цену газа для ЕС и обещать заморозить его жителей, но не продавать ей лекарства – это негуманно. Можно утешить таких гуманистов тремя фактами. Путин для нанесения удара по аграрному сектору ЕС запретил семь лет назад покупать в нём продукты и ничего: никто в РФ не умер из-за этого, и протестовала только богема, покупающая их на "чёрном рынке" с переплатой. Богема переплачивать не хотела. Во-вторых, это стимулирует импортозамещение в РФ и Беларуси, постоянно рекламируемое в них.

В-третьих, РФ обходит такие запреты через российские фирмы, зарегистрированные в Беларуси, Грузии, Турции, Израиле и других странах, где они под санкции не попадают. Для РФ это получается дороже, но производители и продавцы в ЕС ничего не теряют, и кое-что зарабатывают посредники: фирмы и страны. Только в Грузии после 24 февраля граждане РФ открыли 6 тыс. фирм и купили 30 тыс. объектов недвижимости для жилья и бизнеса. Всего за полгода в Грузию въехало 250 тыс. граждан РФ и несколько тысяч из них получили вид на жительство. Притом, что население Грузии – 3,7 млн. человек. Правительство "Грузинской мечты" называет это "политикой не раздражения агрессора". Таких цифр как по Грузии по Беларуси нет, но идентичная тенденция есть, и российское проникновение в неё началось раньше.

Протесты 2020 г. в Беларуси московские политологи и оппозиционеры любили называть "картинками из будущего РФ". Операцию "Изгнание из Беларуси тараканов" они смогут тоже так назвать. Собственно, Кремлю тоже интересно посмотреть на примере лукашенко, что произойдёт с РФ, если там оперативно не снимут бренд "путин" со всеми вытекающими из этого последствиями. Для Кремля, прежде, чем это сделать, крайне важно определиться, надо ли воспринимать политиков США и Европы как серьёзных людей, или можно относиться к ним как к политическим импотентам, прикрывающим грозными заявлениям своё бессилие. Для того, чтобы это выяснить, Кремль и подтолкнул лукашенко к заявлению о ядерных ракетах и самолётах в ожидании, если это сойдёт ему с рук, то сойдёт и РФ. Если не сойдёт лукашенко, то тоже ничего страшного, не очень он нам был дорог, а за Беларусь после его ликвидации можно побороться и гибридными методами, задел есть.