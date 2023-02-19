Почему-то все вспоминают о правах, а об обязанностях перед государством Украина забывают.

Защита Отечества является обязанностью каждого гражданина Украины / коллаж фото УНИАН и УП

Тема повесток сейчас не сходит с уст и вызывает цунами обсуждений и эмоциональных мыслей. На самом деле, в ней трудно найти справедливое равновесие тогда, когда враг продолжает атаковать, наступать и уничтожать, а мобилизованные в первые волны мечтают о передышке, ротации и хотя бы увидеть родных.

Многие военные считают, что каждый здоровый мужчина должен стать к защите Украины. И если еще не мобилизован, он пока в тылу должен учиться и готовиться к службе. Матери прячут своих детей от рейдов работников ТЦК и ищут выходы на них. Коррупцию, кстати, также никто не отменял в этих ведомствах.

видео дня

Блогеры кричат о том, что не следует фаршировать ВСУ немотивированными, неподготовленными и слабыми духом бойцами и переживают, что ВСУ превращают в "отстойник" для нарушителей и место для наказания виновных. Некоторые экзальтированные упрекают, что пусть сначала на фронт мобилизуют чиновников, налоговиков, депутатов, а потом пойдут простые украинцы.

В конце концов, есть статья 65 Конституции Украины, в которой сказано, что защита Отечества является обязанностью каждого гражданина Украины. Почему-то все вспоминают о правах, а об обязанностях перед государством Украина забывают.

Сейчас у нас еще такая ситуация, когда каждый мужчина решает сам для себя. Лучший выбор для немобилизованных - обучаться, овладевать оружием и медицинскими умениями

Но может наступить момент, когда все наши пафосные мысли, дискуссии и выпады надо будет оставить при себе.

Источник