Танком были недовольны как конструкторы, так и танкисты, но Т-90 получил прямое покровительство Бориса Ельцина.

"Лучшие" танки в мире горят в режиме нон-стоп в Украине, говорит Коваленко / телеграм Александра Коваленко

"Т-90 лучший танк в мире!!!" Зря я послушал перлы медведева про танки!

Медведев: "Т-90М "Прорыв"– это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим ТТХ".

Ну, что тут скажешь... Грешно, конечно, насмехаться над человеком, страдающим алкоголизмом, но назвать Т-90М "Прорыв" лучше Leopard-2, Challenger-2 и Abrams непозволительно даже настолько юродивым.

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А потому, напомню несколько интересных моментов.

Танк Т-90 является глубокой модернизацией Т-72Б, который на момент своего серийного производства был устаревшим и отстающим от западных образцов. Что важно, Т-72 был более отсталым чем не только западные танки, но и советские Т-80БВ и Т-64БВ!

Перед конструкторами Т-90 стояла задача в архитектуру Т-72Б установить готовый комплекс управления вооружением 1А45-Т. Справились они с этой задачей, как и ожидалось, через задний проход, результатом чего стало снижение эргономики и пространства наводчика и командира.

Умудрились они так же уделаться и с бронированием Т-90, который в связи с отвратительной схемой установки прожекторов-постановщиков помех "Штора-1" получил уязвимую проекцию башни в наиболее доступном для прострела участке.

В модификации Т-90А попытались на сварной башне уменьшить количество ослабленных зон, но именно Т-90М "Прорыв" вернул на место все уязвимые места и даже больше - увеличил и риски в зоне снарядной нагрузки. Именно поэтому, "самый защищенный танк" РОВ горит на ура.

Не всё хорошо у танка было и с огневым потенциалом. Его скорострельность 6-8 выстрелов в минуту, а бронепробиваемость российских (читай советских) выстрелов отставала и продолжает отставать от западных. Автомат заряжания же ограничивал развитие этого показателя.

Танком были недовольны как конструкторы, так и танкисты, но Т-90 получил прямое покровительство Бориса Ельцина. Тот самый случай, когда ничего непонимающий в танкостроении алкоголик устраивает пиар ради пиара, заканчивающийся позором и катастрофой.

И вот, круг замыкается на другом алкоголике. С Бориса Ельцина началась поставка этих дефективных танков в российскую армию, а на бахвальстве дмитрия медведева происходит процесс исчезновения танков Т-90 из российских войск, горящих в режиме нон-стоп в Украине.

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