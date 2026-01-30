Логика переговоров: что важно знать об изменениях

Сначала немного позитива: на последних переговорах присутствовали реальные представители Путина – Игорь Костюков, руководитель ГРУ.

Сегодня Рубио заявил, что все вопросы решены, кроме одного – территориального. В общем, я еще раньше писал, что все вопросы и не имеют особого значения, кроме территориального. Поэтому сами переговоры и нужно было строить от территориального вопроса, а потом заниматься всем остальным. Давайте изложу свое видение логики переговоров. Возможно, что-то похожее и имеет место, я здесь инсайдов не имею, но из того, что вижу - вряд ли.

Сначала немного позитива: на последних переговорах присутствовали реальные представители Путина - Игорь Костюков, руководитель ГРУ. Это очень большое изменение по сравнению с предыдущим представителем историком Мединским, который был исключительно для издевательства над нами. Надо правда признать, что изменение позиции Путина также связано с тем, что с нашей стороны приехал Буданов. То есть Ермака Путин воспринимал как 0.

Итак, еще раз ключевым вопросом являются территории, а именно речь идет о выходе ВСУ из подконтрольной части Донбасса. На самом деле, ни один вопрос не будет решен, пока не решится это. То есть исключительно от того, выходим мы или нет, станет понятна логика других вопросов: гарантии безопасности, вступление в ЕС, НАТО, средства на восстановление, русский язык и церковь и т.д. Просто на сегодняшний день по этим вопросам у россиян нет жесткой позиции.

Поэтому на сегодняшних переговорах стоит рассматривать две модели мирного соглашения: когда мы уходим и когда мы не уходим.

То, что сегодня происходит, все еще не является реальными переговорами, но уже является реальным разговором. Поскольку это разговор, его нужно вести в аналитическом формате и строить гипотетические сценарии. Как выглядят 20 пунктов, в зависимости от решения о выходе или не выходе? Различные форматы и сценарии, а их будет десятки, должны быть основанием для глубоких разговоров. И именно таким образом: сначала видение решения по территориям, а затем все остальные.

В конце концов, сам вопрос выхода из Донбасса тоже является объемным. Как это должно происходить? Нельзя забывать, что на данный момент Краматорско-Славянская агломерация – это мощный укрепрайон, который обойдется в сотни тысяч потерь россиян. Поэтому гипотетически, означает ли наш выход, что мы должны сначала построить новый укрепрайон для наших войск? А это же минимум год времени.

Те разговоры, которые начали происходить между сторонами в Абу-Даби, по моему мнению, именно так и должны быть построены. Когда Путин захочет реальных переговоров, а это неизбежно, то это будет следствием вопроса территорий: либо мы уходим, либо он соглашается на другие условия. И только после этого начнется выяснение миллионов деталей по другим пунктам, которые уже сегодня можно выяснить.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

