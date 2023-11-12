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Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативным

Альфред Кох
12 ноября 2023, 09:48
Нынешняя (довольно обнадеживающая) операция ВСУ с плацдармом на левом берегу Днепра показывает, что лобовой сценарий не был безальтернативным.
Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативным
Контраступление ВСУ в сторону Азовского моря закончилось / Коллаж: Главред, фото: facebook.com Генеральний штаб ЗСУ

Россияне провели в районе Бахмута несколько успешных атак и немного оттеснили ВСУ на запад. В районе Авдеевки российские войска продолжают свой натиск, но результат пока не очень виден. Хотя небольшое продвижение у российской армии есть и там.

На Токмакском (Мелитопольском) направлении никакого продвижения ни у одной из сторон не наблюдается, равно как и на Бердянском. Итак, пришла пора признать: начавшееся в первых числах июня наступление ВСУ на юг, в сторону Азовского моря (или, хотя бы, Токмака) фактически закончилось. Причем закончилось безрезультатно.

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Линия Суровикина устояла. И теперь украинские военные должны тщательно проанализировать причину неудачи. Дело прошлое, но меня как дилетанта, с самого начала удивил слишком откровенный и прямолинейный план наступления: тупо пойти в лоб на русские минные поля и укрепления.

Нынешняя (довольно обнадеживающая) операция ВСУ с плацдармом на левом берегу Днепра показывает, что лобовой сценарий не был безальтернативным. Бог его знает, как пошли бы дела, если бы ВСУ не упорствовали в наступлении, например, на Токмак, а уже в июле, когда стало ясно что темп наступления не может никого устроить, сконцентрировали все силы на создании плацдарма на левом берегу Днепра и развивали бы свое наступление оттуда. Впрочем, я опять занимаюсь не своим делом и рассуждаю на темы, в которых я ничего не смыслю.

Сегодня сообщили также, что ВСУ ракетным ударом уничтожили два малых десантных корабля Черноморского флота. Кораблики действительно небольшие (25 м в длину), но, как говориться, мелочь - а приятно.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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контрнаступление ВСУ
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