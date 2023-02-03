Левобережная Херсонщина - под огневым контролем ВСУ: какие есть варианты деоккупации региона

Действия ВСУ свидетельствуют о том, что командование Сил сопротивления рассматривает вопрос об освобождении левобережья Херсонщины как один из приоритетов.

Левобережная Херсонщина - под огневым контролем ВСУ, говорит Снегирев / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.

Действия ВСУ свидетельствуют прежде всего о том, что командование Сил сопротивления рассматривает вопрос об освобождении левобережья Херсонщины как один из приоритетов.

Речь идет не только о варианте деоккупации юга, начиная с Запорожской области — по суше, но и о более сложном варианте — с форсированием естественной водной преграды.

Стоит отметить, что российские соцсети уже открыто заявляют о том, что ожидают новых десантных операций ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки.

Недавно украинские СМИ сообщили об успешном разведывательном рейде в районе Новой Каховки в ночь с 23 на 24 января. Тогда ВСУ форсировали Днепр и ворвались в тыл врага.

Обращаю внимание, что российские паблики утром 26 января сообщили об еще одной "атаке ВСУ через Днепр" – уже в районе Херсона. Впрочем, пока эта информация не подтверждена украинскими официальными источниками, поэтому речь может идти об элементах ИПСО противника.

В то же время, прокремлевские милитари-блогеры открыто заявляют о том, что ожидают новые десантные операции ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки. Соответственно, враг пытается укрепиться на юге Херсонщины путем возведения фортификаций, переброски резервов и хаотичных обстрелов правобережья Днепра.

Вместе с тем агрессор ведет хаотичные обстрелы правобережья Днепра.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка на Николаевщине.

Сейчас вся оккупированная территория Херсонской области находится под прицелом ВСУ. В связи с этим стоит вспомнить недавний случай с нанесением ракетного удара по российской военной колонне на Чонгарском перешейке, который фактически является воротами в Крым.

А принимая во внимание осведомленность Сил обороны относительно мест концентрации и путей передвижения вражеских целей, удары будут наноситься прежде всего по местам скопления противника.

Напомню, Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже на этой неделе. В этом пакете будут ракеты GLSDB, которые позволят бить на расстояние до 150 километров.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда