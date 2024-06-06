Экономическая система так устроена, что она при изменении базовых настроек находит точку равновесия на более высокой или более низкой точке равновесия.

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Война в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

Безуглая vs Клименко.

Лишать или не лишать миллионы украинских граждан за рубежом украинского гражданства?

Обратите внимание, повод для спора - отказ мужчин за рубежом возвращаться в Украину для службы в армии.

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Но "выгребли" все - "і мертві, і живі і ненароджені", а именно 11 млн граждан, которые оказались и в качестве беженцев, и остались на оккупированных территориях.

А это и дети, и старики, и женщины, и инвалиды, а не только военнообязанные.

Присутствующая на шоу Юлия Клименко попыталась не согласиться, но сделала это в каком-то "колбасно-потребительском" стиле.

Мол, нельзя от них отказываться, они по 18 млрд дол в Украину ежегодно присылали.

Восемнадцать, не восемнадцать, но 15 млрд дол до полномасштабной войны заходило, но это общая сумма, с учетом оплаты аутсорсинга, схем с ИТ и обнала доллара.

То есть не только мигранты.

Теперь этих денег станет намного меньше, но не вследствие заявлений Безуглой, а вследствие утраты для страны позитивного сценария будущего (во всяком случае, в среднесрочной перспективе).

В негативный сценарий никто не хочет инвестировать.

Поэтому я прогнозирую сокращение данной суммы со стороны трудовых мигрантов до отметки ниже 10 млрд дол в год, то есть более, чем на треть.

В перспективе эта сумма может стабилизироваться на отметке в 7-8 млрд дол ежегодно и медленно двигаться вниз по мере ухода в мир иной стариков, отказавшихся уезжать и получающих помощь со стороны родственников за рубежом.

Вообще, нефть 21 века - это человеческий капитал. Рост ВВП обеспечивается в основном через потребление, поэтому людей везде ценят.

Каждый экономически активный житель страны в контексте Украины - это до миллиона долларов капитализации экономики через эффект мультипликатора.

Утрата 11 млн человек - это в перспективе 30 лет, утрата 10 трлн дол потенциального валового продукта или около 300 млрд ВВП в год (потенциально возможного).

В этой цифре и цена денег во времени, и возможность выхода ВВП Украины на уровень 500 млрд дол в перспективе 10 лет. Да, не все из указанных 11 млн человек являются экономически активными, но у них родятся дети, внуки и т.д.

И 10 трлн дол останутся в других странах. Все природные ресурсы страны, у нас, напомню, оцениваются в 10 трлн дол.

А валовое накопление основных средств - 1 трлн грн, а с учетом дооценки - не более 1 трлн дол. То есть, цена подобных заявлений Безуглой достаточно велика - компенсировать утрату 10 трлн дол в Украине просто нечем.

Это так, цифры для понимания масштаба процессов для политических элит, в которых нет математиков, но есть эксцентрики, "думающие" эмоцией и внутренним ресентиментом по отношению к своим гражданам.

Которые при таком подходе воспринимаются как крепостные.

Вспоминактся Бодрийар: феодал присваивает жизнь своих подданных, при этом самостоятельно решая, когда ему самому стоит рисковать своей жизнью.

Для крепостного такое состояние превращается в "отсроченную казнь военнопленного". Экономическая модель, созданная в Украине давно "выплевывала" лишних людей.

Экономическая система так устроена, что она при изменении базовых настроек находит точку равновесия на более высокой или более низкой точке равновесия.

Производительные силы УССР, включая инфраструктуру, оразование, науку, медицину и энергетику, были рассчитаны на численность населения в 52 млн человек.

Если этот потенциал не развивать, а амортизировать в ноль (за счет этой амортизации и "харчевались" наши политические элиты все эти 30 с лишним лет), то и численность населения будет амортизирована почти в ноль.

Не нравится структура экономики УССР - создайте новую модель. Но не амортизируйте старую в ноль!

Нужно выходить на более высокую точку развития, а не на более низкую. И ценить людей.

Человекоцентричная политика как базовая философия и национальная идея.

Я об этом предупреждал в своих статьях "День, когда "остановится" Украина" много лет назад, но это был глас вопиющего в пустыне.

Меня называли пессимистом, а я оказался оптимистом, так как давал нам время до прохождения точки невозврата примерно в 2-3 политических цикла или до 2040 года.

Но "бегство" людей плохой знак для политических элит.

В одной из статей я анализировал платежный баланс Украины с 2010 года.

За период 2010-2021 из Украины было выведено бизнесом и политическими элитами 170 млрд дол ("деньги из Украины").

За этот же период, население (трудовые мигранты) перечислили в Украину порядка 155 млрд дол ("деньги в Украину").

То есть, пока политические элиты зарабатывали "тут" и тратили "там", простые украинцы зарабатывали "там" и тратили "тут".

Если люди перестанут присылать деньги в Украину, то где политические элиты будут брать деньги для вывода за рубеж?

Торговый товарный баланс у нас глубоко дефицитен (уже минус 39 млрд дол).

Баланс услуг тоже уйдет в минус: сектор ИТ сократится (миграция, низкий уровень образования, низкая рождаемость, то есть мало людей для восполнения). Транзита газа, нефти, амиака уже нет.

В долг давать будут мало - госдолг уже 90% ВВП.

Как только внешняя кредитная подпитка уменьшится, отсутствие людей приведет к тому, что выводить капитал из Украины можно будет лишь ценой постоянной девальвации.

Единственное спасение тогда - сокращение импорта за счет стареюшего, бедного населения, живущего с "огородов" и сырьевой экспорт.

Модель при которой страна никогда не станет богатой и привлекательной.

В общем, цените людей и помните историю славного города Гамельна, из которого крысолов увел всех детей, оставив в городе одних стариков.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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