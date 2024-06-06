УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Лишать или не лишать миллионы украинских граждан за рубежом украинского гражданства?

Алексей Кущ
6 июня 2024, 08:10
111
Экономическая система так устроена, что она при изменении базовых настроек находит точку равновесия на более высокой или более низкой точке равновесия.
Зеленский, Украина, США
Война в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

Безуглая vs Клименко.

Лишать или не лишать миллионы украинских граждан за рубежом украинского гражданства?

Обратите внимание, повод для спора - отказ мужчин за рубежом возвращаться в Украину для службы в армии.

видео дня

Но "выгребли" все - "і мертві, і живі і ненароджені", а именно 11 млн граждан, которые оказались и в качестве беженцев, и остались на оккупированных территориях.

А это и дети, и старики, и женщины, и инвалиды, а не только военнообязанные.

Присутствующая на шоу Юлия Клименко попыталась не согласиться, но сделала это в каком-то "колбасно-потребительском" стиле.

Мол, нельзя от них отказываться, они по 18 млрд дол в Украину ежегодно присылали.

Восемнадцать, не восемнадцать, но 15 млрд дол до полномасштабной войны заходило, но это общая сумма, с учетом оплаты аутсорсинга, схем с ИТ и обнала доллара.

То есть не только мигранты.

Теперь этих денег станет намного меньше, но не вследствие заявлений Безуглой, а вследствие утраты для страны позитивного сценария будущего (во всяком случае, в среднесрочной перспективе).

В негативный сценарий никто не хочет инвестировать.

Поэтому я прогнозирую сокращение данной суммы со стороны трудовых мигрантов до отметки ниже 10 млрд дол в год, то есть более, чем на треть.

В перспективе эта сумма может стабилизироваться на отметке в 7-8 млрд дол ежегодно и медленно двигаться вниз по мере ухода в мир иной стариков, отказавшихся уезжать и получающих помощь со стороны родственников за рубежом.

Вообще, нефть 21 века - это человеческий капитал. Рост ВВП обеспечивается в основном через потребление, поэтому людей везде ценят.

Каждый экономически активный житель страны в контексте Украины - это до миллиона долларов капитализации экономики через эффект мультипликатора.

Утрата 11 млн человек - это в перспективе 30 лет, утрата 10 трлн дол потенциального валового продукта или около 300 млрд ВВП в год (потенциально возможного).

В этой цифре и цена денег во времени, и возможность выхода ВВП Украины на уровень 500 млрд дол в перспективе 10 лет. Да, не все из указанных 11 млн человек являются экономически активными, но у них родятся дети, внуки и т.д.

И 10 трлн дол останутся в других странах. Все природные ресурсы страны, у нас, напомню, оцениваются в 10 трлн дол.

А валовое накопление основных средств - 1 трлн грн, а с учетом дооценки - не более 1 трлн дол. То есть, цена подобных заявлений Безуглой достаточно велика - компенсировать утрату 10 трлн дол в Украине просто нечем.

Это так, цифры для понимания масштаба процессов для политических элит, в которых нет математиков, но есть эксцентрики, "думающие" эмоцией и внутренним ресентиментом по отношению к своим гражданам.

Которые при таком подходе воспринимаются как крепостные.

Вспоминактся Бодрийар: феодал присваивает жизнь своих подданных, при этом самостоятельно решая, когда ему самому стоит рисковать своей жизнью.

Для крепостного такое состояние превращается в "отсроченную казнь военнопленного". Экономическая модель, созданная в Украине давно "выплевывала" лишних людей.

Экономическая система так устроена, что она при изменении базовых настроек находит точку равновесия на более высокой или более низкой точке равновесия.

Производительные силы УССР, включая инфраструктуру, оразование, науку, медицину и энергетику, были рассчитаны на численность населения в 52 млн человек.

Если этот потенциал не развивать, а амортизировать в ноль (за счет этой амортизации и "харчевались" наши политические элиты все эти 30 с лишним лет), то и численность населения будет амортизирована почти в ноль.

Не нравится структура экономики УССР - создайте новую модель. Но не амортизируйте старую в ноль!

Нужно выходить на более высокую точку развития, а не на более низкую. И ценить людей.

Человекоцентричная политика как базовая философия и национальная идея.

Я об этом предупреждал в своих статьях "День, когда "остановится" Украина" много лет назад, но это был глас вопиющего в пустыне.

Меня называли пессимистом, а я оказался оптимистом, так как давал нам время до прохождения точки невозврата примерно в 2-3 политических цикла или до 2040 года.

Но "бегство" людей плохой знак для политических элит.

В одной из статей я анализировал платежный баланс Украины с 2010 года.

За период 2010-2021 из Украины было выведено бизнесом и политическими элитами 170 млрд дол ("деньги из Украины").

За этот же период, население (трудовые мигранты) перечислили в Украину порядка 155 млрд дол ("деньги в Украину").

То есть, пока политические элиты зарабатывали "тут" и тратили "там", простые украинцы зарабатывали "там" и тратили "тут".

Если люди перестанут присылать деньги в Украину, то где политические элиты будут брать деньги для вывода за рубеж?

Торговый товарный баланс у нас глубоко дефицитен (уже минус 39 млрд дол).

Баланс услуг тоже уйдет в минус: сектор ИТ сократится (миграция, низкий уровень образования, низкая рождаемость, то есть мало людей для восполнения). Транзита газа, нефти, амиака уже нет.

В долг давать будут мало - госдолг уже 90% ВВП.

Как только внешняя кредитная подпитка уменьшится, отсутствие людей приведет к тому, что выводить капитал из Украины можно будет лишь ценой постоянной девальвации.

Единственное спасение тогда - сокращение импорта за счет стареюшего, бедного населения, живущего с "огородов" и сырьевой экспорт.

Модель при которой страна никогда не станет богатой и привлекательной.

В общем, цените людей и помните историю славного города Гамельна, из которого крысолов увел всех детей, оставив в городе одних стариков.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Алексей Кущ
Реклама

Главное за день

Украина требует от США активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16 - Politico

Украина требует от США активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16 - Politico

08:27 Мир
Оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении — Генштаб

Оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении — Генштаб

07:44 Украина
Дроны дважды атаковали единственный действующий НПЗ в Ростовской области: вспыхнул пожар

Дроны дважды атаковали единственный действующий НПЗ в Ростовской области: вспыхнул пожар

06:59 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не волшебная история : Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова 14889

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление 3481

Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды 3230

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

Надо как-то заканчивать войну : а вы Путина спросили? 2952

"Надо как-то заканчивать войну": а вы Путина спросили?

Последние новости

08:36

Argentem Creek Partners осуществляет фальсификацию документов для блокирования Одесского зернового терминала - СМИ

08:27

Украина требует от США активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16 - Politico

08:10

Лишать или не лишать миллионы украинских граждан за рубежом украинского гражданства?мнение

08:07

Мурат Налчаджиоглу огорошил заявлением после расставания со своей девушкой - детали

07:44

Оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении — Генштаб

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
06:59

Дроны дважды атаковали единственный действующий НПЗ в Ростовской области: вспыхнул пожарВидео

06:30

Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешьВидео

06:10

Россияне на низком старте: что ждет оккупантовмнение

05:55

Весь график красный: Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву O

04:50

Вкусный и освежающий: как сделать квас из хлеба - рецепт, который приятно удивитВидео

04:14

Почему запрещено ставить комнатные растения в спальню: ответ удивит

03:30

"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

03:00

В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

02:39

Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевокВидео

02:00

Покоя ему не будет: российский продюсер "зарыл" внука Аллы Пугачевой

01:30

Есть еще порох: 61-летней Деми Мур приписывают роман с молодой поп-звездой - СМИ

01:00

РФ угрожает французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ

00:03

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

00:00

'Скала' Джонсон прокомментировал съемку в одном голливудском кино с Усиком

Реклама
05 июня, среда
22:58

Байден не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины: в США разъяснили позицию президента

22:41

"Шторм… ATACMS": Путин позорно запутался в наименованиях западных ракетВидео

22:16

12 областей без света: где ввели аварийные отключения электроэнергии

21:50

Наступление РФ на Харьковщине стало провалом: в The Telegraph разнесли россиян

21:49

Жданов "на пальцах" объяснил, как два Patriot защитят Харьков от ударов

21:42

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

21:37

Разрушен отель в курортном поселке: РФ ударила ракетой по Одесской области

21:03

Какой сорт огурцов можно посадить в июне: советы, которых многие не знаютВидео

20:56

В одном из крупных городов отключения света будут более длительными

20:34

США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФВидео

19:58

Как получить пышный укроп: способ, который порадует всех дачниковВидео

19:56

Число российских оккупантов в Украине существенно возросло: что говорят в ГУР

19:49

Сильные грозы и дожди: в каких областях будет бушевать непогода

19:22

Графики отключения света 6 июня: "Укрэнерго" предупредило о дефиците

19:10

Зачем Трамп берет пример с Януковичамнение

19:00

Пункты управления взрываются: в ВСУ рассказали о весомых потерях врага на Юге

18:59

Премьер Александр Стоянов покидает балетную сцену - реакция Екатерины Кухар

18:55

Чем обработать баклажаны, чтобы не ел колорадский жук: очень грамотный совет

18:53

Подействовало: русские в панике перебрасывают ПВО в Крым, оголяя другие позиции

18:46

Женщины - в ТЦК, мужчины - на фронт: министр высказалась о военнообязанных женщинах

Реклама
18:44

У Путина началась паника: сколько продлится наступление россиян - детали от Жданова

18:23

Смертельная ловушка для оккупантов: Жданов раскрыл сценарий ударов по Крыму

18:01

Германия готовится к войне с РФ: сколько есть времени на подготовку

17:59

Войско РФ - это "Тришкин кафтан": Жданов анонсировал освобождение юга и Крыма

17:49

Это унижает Путина: стало известно, что сыграет центральную роль в битве за Крым

17:44

Популярный украинский актер перенес операцию - фото из палаты

17:42

"Серьезный замес": россияне ломятся в стратегически важный город На Донетчине

17:39

Киев радикально изменил военную тактику: бои перешли на территорию России - BILD

17:24

РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов: в ВСУ раскрыли детали адских боев

17:10

Как облагородить пень: интересные идеи, о которых мало кто догадываетсяВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять