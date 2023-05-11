УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ликвидация очень выгодна: на Путина началась конкурентная охота

Сергей Климовский
11 мая 2023, 08:58
193
"Чекисты", отказавшись от красивой ликвидации Путина на параде от имени Украины, создали себе новые проблемы.
Путин
Кремлю была бы очень выгодна ликвидация Путина / Скриншот

Кремль упустил шикарный шанс взорвать путина в прямом эфире 9 мая, чем сильно усложнил себе всё. По сути, это срыв теневых переговоров из-за того, что "чекисты" не решились разыграть спектакль "На миру и смерть красна".

Физическая ликвидация путина после выдачи МУС ордера на его арест за массовое похищение детей в Украине стала обязательным условием легальных переговоров для РФ о прекращении войны и приемлемых условиях капитуляции. Альтернативой им может быть только доставка путина в суд в Гаагу, но это неприемлемо для Кремля по массе причин. С путиным Кремль может вести переговоры только о безусловной капитуляции. Без путина у Кремля есть пространство для торга об её условиях, так как появится возможность свалить многое на мёртвого путина.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

видео дня

Ликвидация путина в прямом эфире 9 мая "чекистами" с переводом стрелок на Украину резко усилила бы позиции Кремля на тех тайных переговорах, которые он вёл в Будапеште через Папу Римского, в Нью-Йорке под крышей здания ООН и ещё где-то. Попутно Кремль получил бы и массу медийных дивидендов, особенно в РФ. Но в Кремле от ликвидации 9 мая отказались, чем лишили себя возможности перевести эти переговоры в публичный режим. В силу этого обстоятельства генсек ООН Антониу Гуттериш за несколько часов до парада в Москве заявил, что переговоры, по его мнению, бесполезны, так как Украина и РФ уверены, что могут победить в войне. Заявление Гуттериша – это публичное извещение, что тайные переговоры с Москвой о прекращении войны прекращены.

Теперь их возобновление с переводом в публичный режим возможно только при двух условиях – вывода войск РФ со всей оккупированной ими территории Украины, включая Крым, и прибытия путина в Гаагу. Именно для этого Украина и Нидерланды договорились 4 мая совместно требовать выдачи в Гаагу всех военных преступников и лиц, виновных в геноциде украинского народа. Но это именно то, чего меньше всего хочется всем в Кремле.

Если бы "чекисты" ликвидировали путина 9 мая, то избавились бы от второго пункта как уже обязательного условия начала публичных переговоров. При таком сценарии временно исполняющим обязанности президента, согласно регламенту, стал бы премьер Мишустин. Он назначил бы досрочные выборы и через месяц РФ получила бы нового президента. На время до его появления Мишустин заключил бы перемирие и начал бы вывод войск по какому-то графику. Начало полноценных переговоров с Украиной о заключении мира, репарациях, о порядке выдачи военных преступников и по другим вопросам отложили бы до инаугурации нового президента РФ.

Это был самый удобный сценарий для Москвы и не очень удобный для нас. Его можно сравнить с ситуацией, как если бы в 1943 г. немцы убили бы Гитлера и начали переговоры о прекращении войны, как это им предлагали Великобритания и США. В этом случае был бы возврат к границам 1939 г. в Европе, Германия не подверглась бы оккупации, и по примеру Италии её денацификцию проводили бы сами немцы. Без репараций, разумеется, совсем обойтись было бы нельзя, но скидки сделали бы.

Но границы 1939 г. не устраивали Сталина, так как это означало, что придётся вернуть независимость странам Балтии и территории, отнятые у Финляндии и Польши. Под давлением Великобритании и США польское правительство в Лондоне было бы вынуждено признать независимость западных частей Украины и Беларуси, что создало бы проблему Сталину. Поэтому он потребовал прекратить готовить покушение на Гитлера, выходившее на финальный этап, и организацией убийства фюрера продолжили заниматься только британцы с американцами. Но заговор и взрыв 20 июля 1944 г. прошёл неудачно. Отзвук тех событий – места в ООН, которые получили Беларусь и Украина, единственные из 16 республик СССР. Так Сталин нашёл способ не возвращать Польше её так сказать "восточные кресы". РСФСР места в ООН не имела, а Карело-Финскую ССР в 1956 г. аннулировал Хрущёв, когда всем стал очевиден провал этого проекта.

"Чекисты", отказавшись от красивой ликвидации путина на параде от имени Украины, не только сами закрыли себе самый короткий и оптимальный путь к переговорам о завершении войны, но и создали себе новые проблемы.

Теперь, если они захотят начать переговоры по этому сценарию, фактически аналогичному тому, который Великобритания и США в 1940-ые предлагали немцам, им придёт вернуться к вопросу о физической ликвидации путина.

Наиболее эффектно это можно сделать уже через месяц – 12 июня в так называемый "день расеи", появившийся в результате объявления РСФСР своего суверенитета от СССР. В этот день можно взорвать лицо, похожее на путина, тоже на публичном мероприятии. Например, на стадионе в Лужниках, и по традиции обвинить в этом Украину. Медийный эффект будет, но не столь сильный, если бы это произошло 9 мая. Эффект будет смазан и изменениями, которые за месяц могут произойти на фронте и в геополитеческой ситуации. Путин к этому времени может начать сильно раздражать даже россиян, из-за чего те медийные дивиденды, на которые рассчитывают в Кремле, могут оказаться несколько иными.

Но в любом случае, это более продуктивно, чем тихая смерть от болезней, которую с 2019 г. предрекает ему профессор Соловей или сообщение Пескова без картинки, что украинские диверсанты замочили путина в подворотне или в сортире, как тот любил. У этих вариантов есть свои преимущества, но они явно не подпадают под формулу "На миру и смерть красна".

Обстановка, в которой прошёл парад, наводит на мысль: между разными группировками в Кремле наметилась конкуренция за то, кто из них ликвидирует путина и сможет подтвердить, что это сделал именно он. Свидетельством этому два факта – парад прошёл в ускоренном режиме, так сказать, в темпе вальса, и срочный вызов 8 мая в Москву всех глав государств из остатков СНГ.

Москва явно поставила им ультиматум, если они не явятся, то она отключит им всё, что может отключить, назовёт "нацистами" и отправит к ним толпы беженцев. В Кыргызстане наплыв беженцев от мобилизации из РФ привёл к резкому росту цена на аренду жилья и продукты. Из-за нашествия россиян инфляция в Кыргызстане осенью подскочила на 14% на ровном месте. Как любят говорить в РФ, можем повторить.

Не удивительно, что все главы СНГ решили: дешевле слетать в Москву, чем вступать с ней в конфликт. Однако, все они дружно продемонстрировали Москве, что тоже могут отключить ей кое-что, если она будет наглеть. Ни у кого из них на пиджаке не было колорадской ленты. Лукашенко был с лентой цветов флага БССР, а Мирзиёев с лентой цветов флага Узбекистана. Остальные без лент. Только молодой Бердымухамедов, ставший по наследству президентом Туркменистана в марте 2022 г. и в июне подписавший договор о партнёрстве с путиным, прикрепил к себе колорадку. Такая тихая пощёчина Кремлю.

Этот срочно созданный за ночь вокруг путина на параде "бронежилет" из глав стран СНГ указывает на высокую вероятность покушения. "Башни" Кремля явно боялись не дрона из Украины, а того, что одна из них взорвёт путина без согласия других. Похоже, начинается конкурентная охота на путина. Лукашенко, на всякий случай, уже тоже заявил, что на него в Минске готовили покушение, пока он был в Москве, но глава КГБ Иван Тертель успел всех быстро арестовать.

Источник

Парад Победы Владимир Путин Сергей Климовский
Реклама

Главное за день

Контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута, Пригожин хочет сбежать до его начала - Кочетков

Контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута, Пригожин хочет сбежать до его начала - Кочетков

09:00 Эксклюзивы
В США не видят отступления ЧВК "Вагнер" из Бахмута - Politico

В США не видят отступления ЧВК "Вагнер" из Бахмута - Politico

08:57 Украина
"Помешает заключить соглашение": Трамп отказался назвать Путина военным преступником

"Помешает заключить соглашение": Трамп отказался назвать Путина военным преступником

07:13 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:37

Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы в войне с российскими оккупантами

09:17

Украина первая в мире сбила "Кинжал": Жданов раскрыл детали позора РФ

09:13

Гороскоп на сегодня 11 мая 2023: Рыбам – много приглашений, Львам – плохие покупки

09:00

Контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута, Пригожин хочет сбежать до его начала - КочетковЭксклюзив

08:58

Ликвидация очень выгодна: на Путина началась конкурентная охотамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:57

В США не видят отступления ЧВК "Вагнер" из Бахмута - PoliticoВидео

08:47

Президент Чехии объяснил, почему Запад не дает Украине F-16

08:32

Ситуация с курсом доллара стабилизировалась: сколько будет стоить валюта до конца весныВидео

08:11

В Украине ужесточили правила блокировки счетов за долги по коммуналке: что произошло

Реклама
07:54

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Не стоит недооценивать россиян"

07:13

"Помешает заключить соглашение": Трамп отказался назвать Путина военным преступником

06:41

Оккупанты 72-й бригады ВС РФ, сбежавшие из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения от ВСУ – ISW

06:29

Почему Залужный не едет на военный комитет НАТОмнение

05:30

Как раз и навсегда избавиться от тли: простые советы для всех дачников

04:04

"Полная деградация": в Сети хохочут над пьяной Волочковой на мопедеВидео

03:30

Виталий Козловский рассказал про тайную возлюбленную и тщетные попытки зачать ребенка

03:20

4 знака зодиака ждет необыкновенный успех летом 2023: мощные победы и финансовая прибыльВидео

03:00

Эксперт оценил, много ли осталось военных "пугалок" у ПутинаВидео

02:20

Как стирать подушку с синтетическим наполнителем: 5 главных правил от опытных хозяек

01:35

Осада может продолжаться до полугода: военный эксперт рассказал, как будут освобождать Крым

Реклама
00:51

Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запретыВидео

00:45

Какую прическу сделать в 50 лет: 4 лучшие омолаживающие стрижки, не требующие укладки

10 мая, среда
23:59

США передадут Украине первую партию российских конфискованных активов - ReutersВидео

23:17

"Ударил HIMARS": российский путинист Валуев рассказал, как его чуть не убило в Лисичанске

23:16

После трагического выкидыша: известная украинская певица беременнаВидео

22:47

79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

22:38

Пригожин бьется в истерике: "фланги трещат, "вагнеровцы" могут попасть в окружение"

22:32

"Это вообще что такое? Мразь": Соловьев набросился на Аллу Пугачеву в РоссииВидео

22:27

Как сеют подсолнечник профессионалы: 3 хитрости для суперского урожая

22:09

Маша Ефросинина рассказала, как ее стошнило прямо на сцене: "Казалось, что от меня воняет"

21:51

"Недооценивать Россию нельзя": Столтенберг заявил, что Запад подготовил Украину к контрнаступлениюВидео

21:28

"Продлится еще 2-3 года": британский генерал ошарашил прогнозом об окончании войны в Украине

21:12

Второй полуфинал Евровидения 11 мая: фавориты букмекеров и когда выступит УкраинаВидео

20:19

Почему прилипают и разваливаются котлеты: ошибки, которых стоит избегать

20:08

628 гривен за килограмм: в Украине взлетели цены на молочку

19:59

ВСУ контрнаступают: украинские военные под Бахмутом отбили 2 километра - Сырский

19:38

Сложная оптическая иллюзия: лишь люди с высоким уровнем IQ справятся с головоломкой за 10 секунд

19:36

Оксана Билозир подает в суд на блогера, который рассказал про ее развод

19:20

Есть у меня к Пригожину хорошее предложение: бери свою банду и уходи к украинцаммнение

19:07

Можно не относить обратно в магазин: как растянуть обувь в домашних условиях

Реклама
19:03

Мужчина прикрепил камеру к чемодану перед загрузкой в самолет: его видео "разрывает" TikTok

18:59

Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращаетсяВидео

18:58

"Чудо-оружие" Путина: в Сети показали кадры с обломками сбитой ракеты КинжалВидео

18:45

Возвращение Олега Винника и новые прогнозы Буданова: что покажет Вечерний Квартал в новых выпусках

18:40

Самые успешные знаки зодиака: 3 человека, которые всегда добиваются своих целей

18:09

"Что хочу, то ворочу!": в РФ закатили истерику из-за смелости ПугачевойВидео

18:01

Россия заявила о "ликвидации военного командования Украины": Минобороны опроверглоВидео

17:46

Пригожин соврал: из-под Бахмута убегали не оккупанты 72-й бригады РФ - майор ВСУ

17:28

Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин – ГУРВидео

17:23

ВСУ получили 110 автомобилей от Favbet Foundation

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять