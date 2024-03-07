Ликвидация или объединение министерств: 'простые решения' нас добьют

Если не думать функциями, а думать должностями и зданиями - все Минкульты, Минспорта и другие сомнительные министерства будут постоянно возрождаться.

https://opinions.glavred.info/likvidaciya-ili-obedinenie-ministerstv-prostye-resheniya-nas-dobyut-10547753.html Ссылка скопирована

Нельзя допускать, чтобы непродуманные "простые" решения еще больше нас добили / фото: УНИАН

Эта тема постоянно и активно развивается с 2019 года. Более того, в 2019 году и была сделана такая попытка, тогда "реформаторы" объединили минэкономики и агрополитики, и что "очень логично" энергетики и экологии. А уже через полгода почему-то эти министерства сами возродились. Никаких достижений, кроме сотен потраченных часов на ликвидацию или восстановление, от этого не было.

Дело в том, что сам вопрос о ликвидации или объединении министерств является неправильным. Министерство - это набор функций, поэтому речь должна идти о ликвидации или объединении функций. Вот, например, Минкульт имеет функцию представительства Украины на международных культурных мероприятиях и фестивалях. Соответственно, мы не должны говорить - ликвидируем Минкульт, а должны говорить - ликвидируем эту функцию. Мы хотим, чтобы Украину не представляли на этих платформах, или это делалось исключительно частными или общественными ресурсами? Вот от ответа на этот вопрос и зависит решение.

видео дня

Поэтому, если не думать функциями, а думать должностями и зданиями - все Минкульты, Минспорта и другие сомнительные министерства будут постоянно возрождаться.

Но есть еще один важный момент, о котором постоянно говорит мой друг Петр Кульпа. Он приводит пример польской модели, которая, по моему мнению, имеет очень правильную логику. У поляков не создаются или ликвидируются министерства с нуля. У них существуют государственные агентства, как и у нас, а когда какой-то вопрос становится очень важным - этому агентству дают статус министерства, а если какой-то менее важный - забирают статус и оставляют агентством. Например, у нас может возникнуть потребность в министерстве гендерного равенства, или религиозной свободы. Может исчезнуть потребность в Минкульте или Минагро. И польский подход здесь очень логичен.

Я понимаю, что этот текст сложный. Значительно легче сказать "всех нах" и "к стенке". Но проблема в том, что офис простых решений оказался не рабочим. И все простые решения типа разогнать заканчиваются тем, что бюрократии становится больше.

Мы очень нуждаемся в изменениях, в качестве государственного управления. Особенно на фоне войны. Но нельзя допускать, чтобы непродуманные "простые" решения еще больше нас добили. Ситуация очень сложная.

Поверьте...

Источник

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.