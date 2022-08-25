Лицемерие Лукашенко на грани скотства

Александр Лукашенко / Фото УНИАН

Думаю, многие недооценивают тот факт, что Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости.

Да, конечно, это лицемерие на грани скотства, и ни единому слову усатого о "мирном небе" ни в коем случае верить нельзя.

Но тут важно иное. Этим поздравлением он публично поставил под вопрос возможность достижения главной цели российской войны - ликвидацию той самой независимости. Он как бы подает сигналы Украине: "Мне выкручивают руки, заставляя помогать в войне против вас, но вообще-то в глубине души я всегда верил в вас".

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Естественно, это полная херня. Но тут важно другое: это неслыханная дерзость в адрес Москвы.

Если бы Лукашенко был уверен в победе России или хотя бы просто видел, что у Путина есть реалистичные шансы на такую победу, то ни за что не стал бы так демонстративно ставить под вопрос потенции московского фюрера.

Однако он примерно знает ситуацию на фронтах и понимает, в каком направлении она будет развиваться. И понимая - делает выводы, пытаясь хеджировать риски.

Его поздравление надо интерпретировать так: "Победа Путина все менее вероятна, пора думать о том, что делать, когда Россия начнет сыпаться".

Впрочем, в любом случае надо помнить, что он тут заботится исключительно о собственной шкуре, и если на фронтах ситуация изменится снова, то он моментально провернет этот же финт в обратном направлении.