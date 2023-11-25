УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Либо совместное поражение, либо общая победа Украины и Запада

Дмитрий Шульга
25 ноября 2023, 19:52
Это война только Украины и РФ, но ее результат будет общим - не только Украины, а также Запада.
база Рамштайн, Германия, министры обороны
Министры обороны во время встречи на базе в Рамштайне, архивное фото / Фейсбук Анны Маляр

То, что мы имеем сейчас, я бы назвал новый круг "big debate" об Украине, который продолжается на Западе. Много статей, выступлений, дискуссий, мыслей о том, что же сейчас делать, когда stalemate, война надолго, расходы растут, утрачен эффект новизны, растет усталость, возникают другие проблемы...

Имхо, первый базовый месседж, который до сих пор не все понимают на Западе - и в США, и в Европе - в том, что это война только Украины и РФ, но ее результат будет общим - не только Украины, а также Запада. Или совместное поражение, или общая победа Украины и Запада.

видео дня

Это далеко не все понимают там. Как иллюстрация - опрос ECFR, где есть вопрос, считаете ли вы, что США находится в войне с РФ. Абсолютное большинство американцев и относительное большинство европейцев считают, что нет, в то время как абсолютное большинство не только московитов, но также китайцев, саудитов, турок, южноафриканцев считают, что да. Имхо, вопрос не корректен. Конечно, США не находятся в войне с РФ (в конфликте - да, но в войне - нет). Но это можно понимать как индикатор более широкого восприятия.

Кто-то в США может считать, что можно disengage from Ukraine так же как вышли из Афганистана. Но Украина - не Афганистан.

Вместе с тем, не все плохо. В частности, большинство американцев понимает базовую вещь, что bully диктатора надо ставить на место, иначе он будет идти дальше. Об этом тоже есть очень интересное углубленное социологическое исследование, обнародованное Razom.

Это мы говорим о восприятии граждан, но политики на Западе очень часто следуют в фарватере общественного мнения. Именно поэтому нам следует усиливать people to people дипломатию, особенно с республиканскими избирателями в "красных" штатах, а не только работу в Вашингтоне. С ключевым месседжем, что речь идет не о помощи Украине, а о нашей общей победе (или поражении).

Второй базовый месседж, который многие не понимают на уровне западных экспертов - что нет альтернативы (offramp) в виде переговоров. Потому что русские хотят не переговоров, а реванша, и у них другой анализ и другое восприятие реальности. Здесь не будет мира посередине, здесь будет военная победа одной из сторон.

Например, некоторые даже из искренних симпатиков Украины на Западе говорят/пишут, что мол РФ хотела бы "зафиксировать" свои позиции, получить передышку, ее беспокоят большие потери, или снижение имиджа в мире или в "ближнем зарубежье", где мол растет влияние других сил, и т.п. попытки рационального анализа, на самом деле исходя из своих базовых установок, которые у русских другие. Суть не в том, что русские нерациональны - они вполне рациональны, но у них другие базовые цели, ценности и готовность тратить ресурсы.

С рациональной точки зрения западного анализа, даже полная оккупация Украины нелогична, потому что будет иметь больше негативных последствий, чем положительных эффектов. Но это если смотреть западными глазами. Потому что - возвращаемся выше: до сих пор многие на Западе не понимают, что РФ воюет в Украине с Западом, и она так хочет поражения Запада, что готова к очень высоким потерям, и верит, что Запад внутренне слаб для сопоставимых расходов.

Собственно, третий месседж, который сложно воспринимается на Западе - это то, что их инвестиции не могут быть на порядок меньше, чем московитские. Нельзя задавать вопросы типа "Сколько территории вы отобрали за 20, 30, 60 млрд долларов?" Потому что только официальный военный бюджет РФ в 2024 году составит 112 млрд долларов. И еще такую же сумму составят секретные статьи бюджета. Нельзя ожидать одержать победу, не потратив как минимум сопоставимой суммы.

В идеале, конечно, можно было бы уменьшить финансовый ресурс мск, если ужесточить санкции. Тогда нужно было бы меньше тратить на оборонную поддержку Украины.

Также важно "правильно инвестировать", понимая реалии и тренды поля боя, ведь далеко не обязательно пытаться просто симметрично перебить русских количеством ресурсов. Именно в этом ключе следует понимать статью Залужного - а не так, как ее прочитали западные комментаторы, вцепившиеся в подзаголовок, где упомянуто s-слово.

Кто такой Дмитрий Шульга?

Дмитрий Шульга - директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение". Уроженец Севастополя. Учился в Институте международных отношений, украинской школе политических студий.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Рамштайн встреча
Реклама

Главное за день

Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

17:50 Политика
Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

16:27 Политика
Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

15:32 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:56

Могилевская показала свой загородный дом и подготовку к зиме

19:52

Либо совместное поражение, либо общая победа Украины и Западамнение

19:51

Приходько злобно раскритиковала новогодний концерт, на котором выступила Брежнева

19:08

Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов на Сватовском направлении

18:48

"Отдали все, что могли": британский полковник назвал проблемы с помощью Украины

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
18:22

Что делать, если помутнел холодец: лайфхак с яйцом, который спасет блюдо

18:17

Головоломка для самых внимательных: надо за 7 секунд найти панду

18:00

Гороскоп на декабрь для Близнецов от Гордеева: этот месяц станет настоящим испытаниемВидео

17:53

Оккупанты уменьшили количество авиаударов на Таврическом направлении -Тарнавский

Реклама
17:50

Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

17:24

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Тигру – конфликт, Кролику - разочарование

17:21

"Украина укрепит Евросоюз": в Германии раскрыли планы об усилении поддержки Киева

16:49

"Есть реальные проблемы": Зеленский определил области, где трудно с ПВО

16:27

Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

16:26

Об этом знают лишь единицы: для чего нужно второе отверстие в раковине

15:35

Фигуристая Мейхер в лесу показала обтягивающее платье

15:32

Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

15:20

Амфибия и рептилия разница: эти новости о необычайных созданиях природы удивят всякогоВидео

15:05

Черные треугольники между зубами: стоматолог предупредил об угрозе для каждого

14:45

"Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны" – полковник армии Британии

Реклама
14:26

Козловский впервые после мобилизации спел на концерте

14:13

"Всегда ненавидела Украину": Подоляк разнес Россию и обратился к миру

13:56

Эти города будут обстреливать больше всего: британский полковник раскрыл тактику россиян

13:48

Штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются оцепить город: что происходит у Авдеевки

13:20

Украинцам платят доплаты к пенсиям: кто и сколько получит

13:19

Россия накопила ракеты для ударов по Украине: в ВСУ узнали об их количестве

13:02

Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти щенка за 11 секунд

12:55

Извинится и вернется в Мосвку: в России спрогнозировали покаяние Лободы

12:52

Лунный календарь на декабрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

12:36

Вошли с моря и нанесли удар: в СБУ рассказали, как атаковали Крымский мост Путина

12:27

Павел Зибров лукаво потроллил Потапа за его поездки в "испанскую ТРО"

12:00

Сырский посетил ВСУ под Купянском и Бахмутом: в командовании приняли решения

11:55

Активность авиации уменьшилась: генерал раскрыл детали наступления на Мелитополь

11:32

Россия начала третью волну наступления на Авдеевку: в ISW раскрыли подробности

11:23

Лунный календарь 26 ноября 2023: спутник обещает расшатанную психику, но решение финансовых вопросов

11:23

Агрессоры дронами повредили электросети: в "Укрэнерго" пояснили, где ждать отключений

11:18

"Операция началась в 5 утра": россияне перешли в наступление с техникой - офицер ВСУ

10:56

Вера Брежнева втихаря впервые спела в Киеве

10:47

Гороскоп на декабрь 2023 для Стрельцов: Юпитер принесет подарки под Новый годВидео

10:41

Жалко до слез: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала с ним видеоВидео

Реклама
10:20

200-х вывозили целый день: новые детали удара по оккупантам в Крыму

10:16

Гороскоп на завтра 26 ноября 2023: Раку - сильное разочарование, Козерогу - неопределенность

10:15

Цены на овощи: в Минагрополитики рассказали, готовить ли украинцам кошельки

09:39

Это войдет в историю: детали продвижения ВСУ на левом берегу Днепра - Братчук

09:30

Церковный праздник 26 ноября: что нельзя делать в день преподобного Алипия

09:26

Рекордная атака дронами по Украине: силы ПВО уничтожили 71 из 75 целейФото

09:23

Кого не смогут мобилизовать зимой и что нужно для отсрочки: что говорят законы

09:11

Даже свекровь попросит дать этот рецепт картофельной запеканки с курицей за час

08:41

Из-за атаки дронов в Киеве без света осталось 77 жилых домов - Минэнерго

08:17

2024-й обещает быть уж точно не легче 2023-гомнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять