Либо совместное поражение, либо общая победа Украины и Запада

Это война только Украины и РФ, но ее результат будет общим - не только Украины, а также Запада.

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Министры обороны во время встречи на базе в Рамштайне, архивное фото / Фейсбук Анны Маляр

То, что мы имеем сейчас, я бы назвал новый круг "big debate" об Украине, который продолжается на Западе. Много статей, выступлений, дискуссий, мыслей о том, что же сейчас делать, когда stalemate, война надолго, расходы растут, утрачен эффект новизны, растет усталость, возникают другие проблемы...

Имхо, первый базовый месседж, который до сих пор не все понимают на Западе - и в США, и в Европе - в том, что это война только Украины и РФ, но ее результат будет общим - не только Украины, а также Запада. Или совместное поражение, или общая победа Украины и Запада.

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Это далеко не все понимают там. Как иллюстрация - опрос ECFR, где есть вопрос, считаете ли вы, что США находится в войне с РФ. Абсолютное большинство американцев и относительное большинство европейцев считают, что нет, в то время как абсолютное большинство не только московитов, но также китайцев, саудитов, турок, южноафриканцев считают, что да. Имхо, вопрос не корректен. Конечно, США не находятся в войне с РФ (в конфликте - да, но в войне - нет). Но это можно понимать как индикатор более широкого восприятия.

Кто-то в США может считать, что можно disengage from Ukraine так же как вышли из Афганистана. Но Украина - не Афганистан.

Вместе с тем, не все плохо. В частности, большинство американцев понимает базовую вещь, что bully диктатора надо ставить на место, иначе он будет идти дальше. Об этом тоже есть очень интересное углубленное социологическое исследование, обнародованное Razom.

Это мы говорим о восприятии граждан, но политики на Западе очень часто следуют в фарватере общественного мнения. Именно поэтому нам следует усиливать people to people дипломатию, особенно с республиканскими избирателями в "красных" штатах, а не только работу в Вашингтоне. С ключевым месседжем, что речь идет не о помощи Украине, а о нашей общей победе (или поражении).

Второй базовый месседж, который многие не понимают на уровне западных экспертов - что нет альтернативы (offramp) в виде переговоров. Потому что русские хотят не переговоров, а реванша, и у них другой анализ и другое восприятие реальности. Здесь не будет мира посередине, здесь будет военная победа одной из сторон.

Например, некоторые даже из искренних симпатиков Украины на Западе говорят/пишут, что мол РФ хотела бы "зафиксировать" свои позиции, получить передышку, ее беспокоят большие потери, или снижение имиджа в мире или в "ближнем зарубежье", где мол растет влияние других сил, и т.п. попытки рационального анализа, на самом деле исходя из своих базовых установок, которые у русских другие. Суть не в том, что русские нерациональны - они вполне рациональны, но у них другие базовые цели, ценности и готовность тратить ресурсы.

С рациональной точки зрения западного анализа, даже полная оккупация Украины нелогична, потому что будет иметь больше негативных последствий, чем положительных эффектов. Но это если смотреть западными глазами. Потому что - возвращаемся выше: до сих пор многие на Западе не понимают, что РФ воюет в Украине с Западом, и она так хочет поражения Запада, что готова к очень высоким потерям, и верит, что Запад внутренне слаб для сопоставимых расходов.

Собственно, третий месседж, который сложно воспринимается на Западе - это то, что их инвестиции не могут быть на порядок меньше, чем московитские. Нельзя задавать вопросы типа "Сколько территории вы отобрали за 20, 30, 60 млрд долларов?" Потому что только официальный военный бюджет РФ в 2024 году составит 112 млрд долларов. И еще такую же сумму составят секретные статьи бюджета. Нельзя ожидать одержать победу, не потратив как минимум сопоставимой суммы.

В идеале, конечно, можно было бы уменьшить финансовый ресурс мск, если ужесточить санкции. Тогда нужно было бы меньше тратить на оборонную поддержку Украины.

Также важно "правильно инвестировать", понимая реалии и тренды поля боя, ведь далеко не обязательно пытаться просто симметрично перебить русских количеством ресурсов. Именно в этом ключе следует понимать статью Залужного - а не так, как ее прочитали западные комментаторы, вцепившиеся в подзаголовок, где упомянуто s-слово.

Кто такой Дмитрий Шульга? Дмитрий Шульга - директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение". Уроженец Севастополя. Учился в Институте международных отношений, украинской школе политических студий.

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