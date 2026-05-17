Леонид Невзлин о том, как Россия наращивает производство оружия благодаря западным компонентам и слабости НАТО.

Россия продолжает производить новые ракеты несмотря на санкции

Пока Россия продолжает массированные обстрелы Украины, международное сообщество сталкивается с неэффективностью собственных санкционных ограничений. Представленный материал затрагивает острую проблему импортозамещения в российском ВПК и неспособности Запада перекрыть каналы поставок микроэлектроники для вражеских ракет. Российско-израильский предприниматель, общественный деятель и последовательный критик кремлевского режима Леонид Невзлин анализирует управленческий кризис внутри НАТО и парадоксы глобального экспортного контроля. Подробнее о системных просчетах союзников — в материале, который мы публикуем на языке оригинала.

Крылатые ракеты, которыми РФ ударила по Украине в минувший четверг, разрушив жилой дом в Киеве, были произведены в этом году с использованием западных компонентов. В частности, в этих ракетах обнаружены чипы американских брендов, а также продукция немецких, нидерландских и других компаний, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что РФ значительно нарастила производство крылатых ракет после 2022 года. В 2024 году выпуск некоторых ракет был в восемь раз выше довоенного уровня. Но, несмотря на резкое расширение производства, Москва по-прежнему зависит от западных технологий в ряде ключевых сфер, включая микроэлектронику. Поскольку многие такие товары подпадают под экспортный контроль США, часть из них теперь производится в Китае.

"Контролировать соблюдение экспортных ограничений сложно: после продажи западными компаниями товары могут перепродаваться третьими сторонами российским покупателям. Некоторые компоненты, найденные в российских ракетах, также оказались подделками — китайские фабрики производили копии западных изделий", — говорится в публикации.

Вместе с тем то же издание сообщило, что на этой неделе генсек НАТО Марк Рютте намерен призвать европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство. Компании также попросили предоставить информацию о крупных инвестициях и возможностях расширения производства, особенно в таких сферах, как системы ПВО и ракеты большой дальности.

Это совершенно потрясающая ситуация. РФ пятый год наращивает производство своих самых современных ракет с использованием западных компонентов. Более того, она работает с Китаем над замещением этих компонентов, фактически проводя испытания в боевых условиях. Эффективно контролировать собственные санкции Запад не способен. А в НАТО только сейчас собираются призвать оружейные компании увеличить производство. В чём-то Дональд Трамп, конечно, прав.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

