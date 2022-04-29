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Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украины

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

29 апреля 2022, 19:26

Саммит на Рамштайне - это новая Ялтинская конференция, которая определила новый миропорядок.

Танк, США
Согласно закону о ленд-лизе Украине могут поставить абсолютно любое вооружение/ Reuters

Юридически, программа ленд-лиза включает в себя поставку… всего. Вот, вообще всего. "Абрамсы", "Брэдли", "Кугуары", "Пэтриоты", "Томагавки", "Рапторы", F-16, F-35, роботизированные платформы, дроны, разведчики, камикадзе, САУ, управляемые снаряды, умные авиабомбы - то есть вот просто вообще всё.

Перечитайте это еще раз. До меня, например, это до конца так ещё и не дошло.

Что поставят США в реальности? Я не знаю. Но, исходя из заявленной на Рамштайне новой концепции "военного и стратегического обрушения" России, думаю, что поставят - всё.

Как я и талдычил годами - мы вошли в новую эпоху. Теперь официально. Миропорядок, существовавший с 1945 по 2014 год, прекращен официально. Саммит на Рамштайне - это новая Ялтинская конференция. Которая определила теперь уже новый миропорядок.

И новый список стран, которые будут руководить этим миропорядком.

И России там нет.

Точнее, она есть, конечно, но в роли православного северного Ирана. Который точно так же будет теперь сидеть за рвом с крокодилами, орать про израильских террористов, которые не дают ему обогатить уран, чтобы сделать миролюбивую ядерную бомбу, жрать зубами корпуса стражей православной революции друг друга живьем внутри периметра - но за поребрик вылезать уже не будет.

А на её место будет продвигаться Украина. Вы же понимаете, что США будут делать сейчас из Украины Южную Корею? Что им вкрай как важно после неудачи в Афганистане создать новый положительный кейс. Что в Украину пойдет сейчас такой поток вооружений, технологий, денег, кредитов, режимов максимального благоприятствования, снятия пошлин, квот и ограничений, что Сеул сто раз еще локти покусает.

Дело, конечно, не в Украине, а в том, что будут решены сразу несколько задач - и вытеснение с рынка газа и нефти, и вытеснение с политической арены, и постановка на место Китая, и вообще все, чего мир хотел бы сделать давно, да все как-то повода не было.

А тут такой повод!

Спасибо, Вова.

Что получается у США, когда они приходят в Корею, мы видели. Что получается у СССР - тоже.

Ну, что ж. В добрый путь.

Читайте также"Необстрелянный" Гутерреш: почему россияне ударили ракетами по КиевуКстати, вы же понимаете, что Пентагон сейчас спит и видит, чтобы Россия бахнула куда-нибудь по конвою любой натовской страны? Тогда российские войска с территории Украины будут вынесены уже просто метлой и, думаю, уже просто объединенными силами НАТО непосредственно.

Такого противостояния не было никогда со времен Второй мировой. Даже во времена холодной войны. Даже против СССР. Дедывоевали впервые с тысяча девятьсот сорок пятого года столкнутся с противником такого уровня.

Вооруженная новейшим американским вооружением сорокамиллионная страна, поддерживаемая всем миром, за которой стоят ведущие державы со всей своей военной, политической, экономической мощью.

Мммм…

"Рапторы" против Су-25. "Абрамсы" против Т-72. "Джавелины" против РПГ-7.

Спутниковое управление боем против теробороны Брянска.

Это будет славная охота.

viber
война в Украине ленд-лиз Аркадий Бабченко
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