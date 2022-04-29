УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ленд-лиз для Украины: есть ли шанс быстро выиграть войну

Юрий Бутусов

журналист

29 апреля 2022, 11:29

Война в Украине не будет затягиваться на долгие годы. Когда НАТО начнёт увеличивать поставки современного оружия, российские войска на Донбассе будут снесены.

США передали Украине летальное оружие
Украина получила возможность для неограниченных поставок оружия от НАТО / Посольство США в Украине

США вступают в войну на стороне Украины. В США принят закон о Ленд-лизе - а после его вступления в силу это значит, что Украина бесплатно получит неограниченные ресурсы вооружения и обеспечения США, чтобы в максимально короткое время разгромить российскую армию и победить в войне.

После вступления в силу закона о ленд-лизе предполагается снятие всех ограничений на поставки вооружений в Украину. Это означает поставки современных американских танков, зенитно-ракетных комплексов, истребителей, радаров, оперативно-тактических ракетных комплексов, артиллерии, противокорабельных ракетных комплексов, в общем, всей линейки, которые обеспечат полное превосходство Украины над Россией в обычных вооружениях.

Война в Украине не будет затягиваться на долгие годы. Когда НАТО начнёт увеличивать поставки современного оружия, российские войска на Донбассе будут снесены высокоточным огнём 155 мм гаубиц, российскую авиацию выбьют с неба новейшие ЗРК, командные пункты и склады боеприпасов уничтожат огнём РСЗО и ударные дроны.

Принятие Лена-Лиза США и поставки НАТО с военной точки зрения означает, что Украина не остановится, никаких компромиссов не будет. Полное освобождение Донбасса и Крыма будет обеспечено массированными ударами новейших боевых средств НАТО, которым российская армия ничего не может противопоставить.

Теперь самое важное понимать, что это решение США и НАТО досталось нам тяжелой ценой, и что прямо сейчас наша пехота своей кровью удерживает каждую пядь Донбасса, что гибнут защитники Мариуполя.

Читайте такжеРоссия проглотила все наживки, что ей разбросал ЗападИ что победу в войне творят люди, и что сроки нашей победы, и сроки поставки вооружений на фронт надо максимально ускорять.

Но теперь у нас есть все инструменты для нашей победы, и когда и как мы ее добудем зависит уже от нашей организованности и наших умений применить могучий арсенал западной демократии.

viber
война в Украине ленд-лиз Юрий Бутусов
Реклама
Популярное
Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее времяКонец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться" "Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина"Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина "Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине Люди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видеоЛюди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видео
Поддержите Главред

Последние новости

13:19

Две причины, почему российская экономика уже никогда не оправится

13:07

"Ангары битком забиты трупами": оккупант пожаловался, что тела солдат РФ просто сбрасывают на кучиВидео

12:52

Аркадий Бабченко. Это начало конца России, рубикон пройденВидеоблоги

12:51

Армия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – АрестовичВидео

12:21

Меня "освободили" от дочери и дома: отцу пришлось хоронить своего ребенка под грушей на огороде

Реклама
11:36

ВСУ зрелищно и ювелирно взорвали громадный склад с боеприпасами оккупантовВидео

11:34

Таможни, которые не работали в начале вторжения войск РФ, постепенно восстанавливают работу, - Щуцкий

11:29

Ленд-лиз для Украины: есть ли шанс быстро выиграть войнумнение

11:24

В Киеве из-за попадания российской ракеты погибла журналистка Вера ГиричВидео

11:18

Взрывы на оружейных складах РФ продолжатся, а Украина понаблюдает за крахом режима Путина – ПодолякВидео

11:14

Гороскоп на сегодня 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

11:00

Оккупанты начали учиться на своих ошибках начала войны и меняют тактику – СNNВидео

10:51

Как сделать так, чтобы ванная выглядела дорого: простые лайфхаки

10:30

Гороскоп на завтра 30 апреля 2022: Тельцам – перемены в личной жизни, Скорпионам – козни недругов

10:20

Экс-глава "Газпромбанка" и экс-менеджер "Газпрома" сбежал из РФ и просится воевать за УкраинуВидео

10:13

Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"

10:12

В бою за Украину против русских оккупантов погиб 22-летний бывший американский морпехВидео

10:04

ВСУ понесли большие потери, но войскам России не удается разгромить нашу армию – АрестовичВидео

09:26

РФ бросает на Донбасс основные усилия, тяжелые бои идут около двух городов – разведка БританииВидео

09:12

Оккупанты отвели часть войск от Мариуполя и направили в сторону Запорожья - Пентагон

Реклама
09:12

"Молниеносный" Путин, или Как Россия ведет войну не по-пацанскимнение

09:02

Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада победы 9 маяВидео

08:26

Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России"

08:08

Войска РФ 24 февраля атаковали Офис президента: мы отбивалась, там были моя жена и дети – ЗеленскийВидео

06:52

"Большое разочарование, гнев и досада": Совбез ООН не смог остановить войну против Украины – ГуттеришВидео

06:31

Россия проглотила все наживки, что ей разбросал Западмнение

05:40

"Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина

05:05

"К 9 мая произойдут решающие события": военный эксперт назвал три сценария окончания войныВидео

04:40

Крах Путина и исход битвы за Донбасс: Гордон сделал прогноз о войне России против УкраиныВидео

04:10

В Украине резко похолодает и ударят заморозкиВидео

03:37

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 мая: Весам – экономия, Львам – рост доходов, Водолеям - обман

03:05

3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения

02:26

"Сработала актерская интуиция": Ирма Витовская предсказала войну в Украине

01:57

Военный эксперт пояснил, при каких условиях в России объявят мобилизациюВидео

01:24

"С Калибрами проблемы, но есть Искандеры": эксперт рассказал, сколько еще РФ будет бомбить УкраинуВидео

00:51

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:48

Гороскоп для Украины: астролог рассказала, как солнечное затмение круто повлияет на ход войныВидео

00:19

Называла украинцев "фашистами": в Швеции упоротая рашистка поплатилась за дикий дебошВидео

00:04

Россия запустила по Киеву 5 ракет - ЗеленскийВидео

28 апреля, четверг
23:38

"Как были тупыми, так и остались": Леди Гага со сцены оскорбила российские властиВидео

Реклама
23:37

Свержение правительства и новая "конституция": в США раскрыли планы РФ по УкраинеВидео

23:32

Люди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видеоВидео

23:20

Лобода может вернуться в Россию с концертом во Владивостоке

23:07

Ракетный обстрел по Киеву: оккупанты попали в жилой дом, много пострадавшихВидео

23:03

"Необстрелянный" Гутерреш: почему россияне ударили ракетами по Киевумнение

22:43

В России нашли замену Галкину: кто стал "угодным" фаворитом

22:39

"У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"Видео

22:13

Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову: все подробностиВидео

22:09

В Мариуполе погибла 14-летняя тяжелоатлетка: ее убило вражеским снарядом вместе с мамой

21:58

Ожесточенные бои вспыхнут в середине лета: Арестович дал тревожный прогноз и назвал причинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять