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Лекарство для россиян есть только одно: военное поражение

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

28 июля 2022, 06:27

Россиян надо вылечить от пагубного заблуждения. Вернуть, так сказать, в реальность. И эта тяжелая миссия легла на Украину.

российские военные, российская ракета
Путинский агитпроп отвел российской армии второе место для солидности / Коллаж npr.org, УНИАН

"Плохая" Германия помимо ЗСУ "Гепард", передала Украине еще несколько САУ PzH200 155мм (украинцы ее сильно хвалят) и (маэстро - туш!) три РСЗО Mars II - аналог английской М270 (то есть сдвоенный HIMARS).

Я уже сбился, со счета сколько высокоточных и дальнобойных РСЗО поставили союзники Украине. Если сложить все эти установки, то моя арифметика говорит, что их уже 28 (если мерять в HIMARSах). Напомню, что в британской армии их всего 35. Еще через месяц, я думаю, можно будет смело утверждать, что по этому параметру вопрос закрыт и ВСУ имеет достаточную огневую мощь для того, чтобы воевать со "второй армией мира".

Я, кстати, некоторое время назад понял, почему путинский агитпроп отвел российской армии второе место: для солидности. Выглядит взвешено и без шапкозакидательства. Сразу видно: рейтинг составляли серьезные и скромные люди. Именно этого эффекта они и добивались. Как Фрунзик Мкртчан в "Мимино": у него вода в Дилижане занимала лишь второе место в мире потому, что первое - у Сан-Франциско...

И не беда, что по военным расходам Россия прочно занимает пятое место, пропуская вперед Китай (с военным бюджетом в пять раз большим, чем у России), Индию и Великобританию. А ей (России) в затылок дышат Франция, Германия (в этом году обгонит) и Саудовская Аравия. Плевать. Второе место - и все тут.

Напомню, что, например, у Великобритании два авианосца, спущенных на воду в 2014 и 2016 годах, а у России один, да и тот - "Кузя", которому уже почти сорок лет... А ВВС Саудовской Аравии и Израиля больше, чем наполовину, состоят из самолетов пятого поколения ("невидимых"), а у России - ни одного нету... А вот, кстати, у Украины 28 высокоточных, дальнобойных РСЗО, а у России - нет ни одной.

Вот в этом тупом бахвальстве все российское паскудство: сами себе наврали и сами же себе поверили. Посмотрели опасливо по сторонам: вроде никто не возмутился, все вежливо промолчали. Значит пролезло. Тогда решено: теперь всегда будем говорить, что у России "вторая армия в мире".

Читайте такжеУшастый фраер лоханулся и огреб кучу труповИ когда из этих маленьких лжей стекаются ручейки в большую реку государственного вранья, то в конце мы имеем рассказы про ракеты с вечным двигателем и про взятие Киева за три дня. Если уж чему и "нет аналогов" в мире, так это безудержному российскому вранью, очковтирательству и самовосхвалению. Это все какой-то дикий парад "анало-говнетов", которыми забито все информационное пространство России.

И как змея, которая сама себя кусает за хвост, Россия сама стала жертвой собственного же мифа о себе самой. И тем страшнее и больнее будет расставаться с этим мифом, что ему уже много лет, и выросло уже целое поколение россиян, которые впитали это вранье в себя и оно стало частью их ментальности.

Ах, если бы им вместо имперского величия вкладывали в голову правду! Если бы им рассказывали, что Россия небогатая страна, с довольно отсталой промышленностью, с очень неразвитой культурой (по большей части очень вторичной и состоящей их слепого подражательства оригинальным западным образцам), с очень архаичной и преимущественно сырьевой структурой экономики, с неразвитой инфраструктурой и социальной системой, с отсталой наукой и образованием, то, возможно, осознание того, что она едва держится в списке G-20 заставило бы их понять: в самой России дел невпроворот, и все, что происходит за ее границами, должно их перестать интересовать лет этак на сто.

Читайте такжеПутина нужно "мочить в сортире"Но нет! Им рассказали про какого-то вставшего с колен могучего гиганта, имеющего вторую армию мира. Да так все хорошо ему рассказали, так все это легло ему на душу, что он как само собой разумеющееся посчитал, что пора проучить "хохлов" и поставить на место зарвавшихся американцев.

И вот надо их вылечить от этого пагубного заблуждения. Вернуть, так сказать, в реальность. И эта тяжелая миссия легла на Украину. А мы все будем ей помогать. И лекарство для россиян есть только одно: военное поражение.

Поэтому наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин российские войска
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