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"Лайт-версия": анализ законопроекта о "реестровых олигархах"

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

4 июня 2021, 06:40

Представлена "лайт-версия" законопроекта - "профилактическая" атака на законопроект с ударным тезисом о "медиа-рейдерстве" явно имела эффект.

Верховная Рада
В Раду внесли законопроект об олигархах / Фото Facebook ВР

Вначале самые общие оценки. Первое и самое главное - это движение в правильном направлении. Хотя, на мой взгляд, ограничивать надо не только "чрезмерное" влияние олигархов на экономику и политику, а вообще влияние большего бизнеса на большую политику. Потому что это влияние происходит не только на уровне центральной власти и не только от "больших олигархов", но и на региональном уровне, зачастую даже в более брутальных формах.

Второе, - представлена "лайт-версия" законопроекта. "Профилактическая" атака на этот законопроект с ударным тезисом о "медиа-рейдерстве" явно имела эффект. Наверняка были и кулуарные (неформальные) предупреждения от собственников больших масс-медиа (прежде всего, телеканалов). Количество ограничений для олигархов в этом законопроекте очень небольшое и, скорее, символическое.

Читайте такжеПрезидент взялся за борьбу с олигархами: раскрыты детали законопроектаПо медиа вообще никаких явных и прямых ограничений. Но они явно планировались. По тексту законопроекта есть нормы об определении "средства массовой информации", "электронного средства массовой информации", "информационного агентства", есть ограничения по деловой репутации для собственников СМИ, но никаких прямых ограничений в этой сфере нет вообще. Такое ощущение, что их сняли в последний момент.

Почему лайт-версия? Для того, чтобы этот закон прошел через Верховную Раду. Если бы были жесткие ограничения по масс-медиа, то этот законопроект с высокой вероятностью завалили бы уже в первом чтении. Так что тактически это, наверное, правильно. Главное уверенно начать, а затем и сам законопроект, а потом и сам закон можно усиливать.

О критериях включения в "Реестр олигархов". Ничего нового и сенсационного. О главных признаках статуса олигарха давно известно. Теперь эти критерии воспроизведены и в законе. Экспертные оценки учтены в полной мере. Проблема в другом, как юридически корректно устанавливать политическое и медийное влияние конкретных лиц?

В качестве признака статуса олигарха добавлен пункт о причастности к естественным монополиям и монопольном (доминирующем) статусе. Здесь также учли замечания и рекомендации некоторых "экспертов".

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О количественных критериях (по оценке бизнес-активов) для потенциальных претендентов на попадание в "Реестр олигархов". Сама цифра – один миллион прожиточных минимумов (2,27 млрд грн или 83 млн дол. США) – очень условна. Просто взяли круглую и понятную цифру. И не мало, и не слишком много. Есть зазор и запас для ловли различных олигархов, не только самых крупных, но и из второго эшелона.

У нас ведь есть не только всеукраинские олигархи, но и региональные. Судя по разным рейтингам и спискам богатейших украинцев, этому критерию могут соответствовать около 150 человек (цифра примерная и округленная).

Вообще, дело даже не в формальном статусе "олигарха", а в том, что большие деньги инвестируются в большую политику, чтобы получить сверхприбыль за счет политического лоббирования определенных государственных решений. Вот с чем надо бороться. Но здесь не может быть простых решений, а нужно вырабатывать особую методику противодействия такой бизнес-политической синергии. И для этого нужны на порядок более эффективные правоохранительные органы, в том числе и антикоррупционные.

Верховная Рада законопроект
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