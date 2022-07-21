Лавров и его "ахинея" о географии

Лавров вынужден нести ахинею о географии / Reuters

Что означает заявление Лаврова о расширении географии войны?

1. Ничего вообще.

2. 24 февраля они думали захватить Киев, 20 июля они застряли на Донбассе и говорят о географии.

3. У Путина впервые за 22 года не удается поднимать ставки. Он пугает ядерным оружием, судным днем и еще чем-то, а Запад отказывается от переговоров. Последний пример - перезапуск "Северного потока-1". Он пугал его остановкой, но не смог остановить, потому что газ некуда девать.

4. В течение последних дней одновременно Ушаков, Слуцкий и Лавров говорили о переговорах. Им нужно заставить Запад начать переговорный процесс и там (на переговорах) они попытаются поднимать какие-то ставки (иначе они не ведут переговоры). Но пока, прежде всего американцы, им отказывают в этих самых переговорах. И поэтому Лавров вынужден нести ахинею о географии.

Читайте такжеПутина нужно "мочить в нужнике"5. В РФ назревает и внутренний вопрос о цели этой войны. Сказать прямо - наша цель Киев, они боятся, сказать о выходе из войны не могут, поэтому на этом идиотском языке Оруэлла (новоязе, который уже окрестили некроязом) они говорят о географии и отрицательных всплытиях.

Путин загоняет себя в угол. У него пока нет никаких возможностей расширять географию. И поэтому единственное, что россияне судорожно делают - это ищут поводы для поднятия ставок. Пока, к счастью, у них нет козырей.