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Лакмусовая бумажка для Банковой: почему Арестович снова оказался в эпицентре скандала

Виктор Таран

Политолог, кандидат наук по государственному управлению.

16 сентября 2021, 06:42

Арестовича вряд ли уволят, потому что он нужен власти, чтобы отвлекать внимание общественности от обсуждения реальной ситуации в Украине.

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Алексей Арестович снова оказался в эпицентре скандала / УНИАН

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео Алексея Арестовича, на котором спикер украинской делегации в ТКГ назвал АТО "курортом", на который едут мужчины, чтобы сбежать от домашних обязанностей.

Обнародованное видео не новое, ему уже более четырех лет. То есть оно уже давно гуляет по Сети, по нему уже была негативная реакция общества и здесь большой вопрос к Офису президента, как они могли взять на такую должность человека, который делал заявления, которые унижают честь и достоинство украинцев, в частности, украинских воинов и волонтеров.

Если они выбрали этого человека, то возникает вопрос: почему? Здесь напрашивается три варианта:

  1. Они исповедуют те же ценности и принципы;
  2. Они сознательно брали такого человека, чтобы он постоянно создавал информационные провокации и отвлекал от того, что происходит в стране;
  3. Они об этом не знали.

Реакция Офиса президента на это событие станет лакмусовой бумажкой. Если они об этом не знали, то они, конечно, его уволят. Если же этого не произойдет, то тогда верны две первые версии и Арестович выполняет роль так называемого отвлекающего игрока, чтобы общество обсуждало не реальные проблемы, а то, чего не существует.

Но я к этому скептически настроен - мне кажется, что вряд ли Арестовича уволят и он в дальнейшем будет отвлекать внимание от таких вопросов, как, например, принятие в первом чтении Госбюджета или изменений в правительстве. Поэтому думаю, что Офис президента за эту работу может даже выписать ему премию.

Читайте также"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании УкраиныДругой вопрос, что это давнее видео обнародовал именно Аваков. И этим видео, и постом в Фейсбуке бывший руководитель "передал привет" Банковой. Конечно, это не попытка Авакова вернуться в публичную политику. Это - камень, которым он демонстрирует Банковой, что все заметил: и ее атаки на Нацкорпус, и ситуацию с выборами в Харькове. То есть это сигнал-предупреждение о том, что скоро может быть весело, если в Офисе президента не опомнятся, потому что выглядит все так, что у Авакова есть рычаги влияния и подобные видео на многих в команде президента.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда

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скандал Таран Арсен Аваков Алексей Арестович Офис президента
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