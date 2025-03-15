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Курская операция – отход

Александр Коваленко
15 марта 2025, 06:10
18647
Только человек далёкий от военного дела не мог не заметить, что с начала 2025 года в Курской области проводилась сложнейшая операция.
ВСУ, Курск
ВСУ и Курская операция / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap.live

На этой неделе в завершающую фазу вышла операция отвода войск из Суджи, в Курской области, что переросло в жесточайшую волну "зради" и токсичного коктейля из хайпа и алармизма. Сейчас можно слышать такие нарративы и панические заявления как, например: "Договорнячок с путиным!", " Суджу сдали за 2 дня!!!", "Зачем это всё было нужно!", "русские наступают и их не остановить!"

Что же, думаю сейчас самое время расставить все точки над "ї" и назвать всё своими именами.

Думаю, все прекрасно помнят мою заметку, посвящённую военной цензуре и тому, что во время войны, многим следовало держать рот закрытым, а не рассказывать кого, откуда и когда нужно выводить, заводить, наступать и так далее. В той заметке я детально изложил вред от таких полезных для российских спецслужб говорящих голов, которые помогают проводить анализ ситуации, используя дополнительные данные для обработки.

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Но хуже всего в той ситуации было то, что своими воплями эти персоналии мешали проведению самого сложного в военном искусстве тактического приёма управления войсками как операция отвода войск!

Только человек далёкий от военного дела не мог не заметить, что с начала 2025 года в Курской области проводилась сложнейшая операция, по выводу войск из зон риска – максимально отдалённых от границы вглубь Курской области. Вот только те, кто это заметил, рот свой на каждом углу не открывал, а все прочие, создавали абсолютно неуместные и вредящие волны.

Причиной начала этой операции стало то, что ситуация в Курской области стала ухудшаться с конца 2024 начала 2025, в связи с поступательным но уверенным взятием россиянами под огневой контроль логистики на КО. Это осложняло МТО подразделений находящихся на дальних рубежах и не имеющих достаточной огневой поддержки как от артиллерии, так от fpv-дронов. Кроме того, сокращение помощи от США, а так же пиковый момент – прекращение поставок разведданных, делали эту операцию неизбежной и ускоряли процесс.

Но, что самое интересное, операция отвода войск была проведена так, что даже российское командование группы войск "Север" и Генштаб ВС рф, только к марту поняли, что происходит. К тому времени, основная часть техники и артиллерии уже были отведены на более выгодные позиции, а по линии боестолкновений размещались арьергарды.

На прошлой и этой неделе мы с вами могли наблюдать именно арьергардные бои, призванные тормозить продвижение российских войск, позволяя оставшимся силам СОУ отойти на новые позиции с минимальными потерями. И в то время как российская пропаганда гордо себя била в грудь, заявляя о некой сверхуспешной наступательной операции и бегстве СОУ, в действительности генералы в высоких кабинетах наблюдали, как их попросту обвели вокруг пальца и, им не удалось организовать ни окружение, ни оперативный разгром сил противника, а пришлось столкнуться с продуманно подготовленной расстановкой арьергардов.

Уверен, сейчас многих адептов "зради" и банальных хейтеров разорвёт на лоскуты, но я скажу следующую вещь – на этой неделе мы с вами могли наблюдать за одной из лучших операций отвода войск в современной истории военной науки. Конечно же, охотники за хайпом и "всепропальщики" это пропустят мимо ушей и будут продолжать жёлчно испражняться, но вот история эту операцию оценит по достоинству.

В целом же "Курская операция", не только в течение 7, позорных для российской армии, месяцев, выполняла свои функции, по сковыванию и перемалыванию российской группировки на её же территории, а так же постановки путина в позицию цугцванг, но и сформировала условия для нового этапа...

Восьмой месяц "Курской операции".

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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