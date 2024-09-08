Курская операция: короткие итоги

По состоянию на сейчас РОВ, не смотря на усиление курской группировки, не могут стабилизировать ситуацию и продолжают терять территорию.

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Курская операция итоги / Колаж: Главред, карти ISW, фото: t.me/landforcesofukraine

За месяц СОУ удалось установить контроль на территории более 1 300 км², тем самым создав буферную зону на границе с Сумской областью.

СОУ заставили оттянуть часть сил и средств РОВ с других участков зоны БД в Украине в Курскую область. По состоянию на 6 августа в КО области находилась группировка РОВ численностью до 10 тысяч л/с. По состоянию на сейчас это 35 тыс л/с. В частности, речь идёт о подразделениях:

-дважды утилизированной 155 ОБр МП;

-56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемлённом положении;

-810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;

-11-я ОДШБр;

-488-й МСП из состава 144-й МСД;

-71-й МСП;

-38 ОМСБр;

-64-я ОМСБр;

-200-я ОМСБр;

-ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО;

-Поговаривают, что там есть ещё какой-то "Ахмат", но его из состава СОУ никто пока не встречал.

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Крайне интересный момент касательно потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил количество потерь РОВ именно в Курской области – это 6 тысяч тел убитыми и раненными. С учётом нынешнего состава в 35 тыс и 6 тыс потерь, общая численность ресурса РОВ, задействованного в КО, за месяц, составила 41 тыс тел.

По состоянию на сейчас РОВ, не смотря на усиление курской группировки, не могут стабилизировать ситуацию и продолжают терять территорию, то есть, вынуждены будут гнать ещё силы и средства из зоны БД в Украине в КО, увеличивая контингент минимум до 50 тысяч тел.

СОУ перерезали ближайшую и важнейшую рокадную "железку" – через Суджу, тем самым нарушив ЖД-логистику. Параллельно была нарушена и автомобильная логистика, контролем ряда трасс в КО и частичным огневым воздействием даже по Е-38 – основной автомобильной артерии из Курска в Рыльск.

Фактически, контролируемая территория в КО позволяет наносить удары вглубь территории России.

СОУ взяли под контроль крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, что так же является очень важным козырем.

Обменный фонд. В первые дни Курской операции российские представители заявляли о прекращении любых переговоров с Украиной, в том числе касательно обмена пленными. 24 августа прошёл обмен 115 на 115. Российское руководство вынуждено идти на контакты, с учётом того колоссального количества пленных, которые захватили СОУ.

И немаловажный аспект – тотальный репутационный удар по России, уровня которого не было со времён Второй мировой войны. Хотя, в 1969 году Китай на острове Даманский провёл операцию на территории СССР. Но всё же, факт остаётся фактом. Курская операция СОУ унизила Россию так, как ещё никто и никогда её не унижал. И поделать с этим она ничего не может, что является ещё большим унижением. Бессилие, которое увидели все. Абсолютно все.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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