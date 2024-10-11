Курская операция - это история о том, что именно не работает в диктатурах

За четверть века своего правления Владимир Путин добился того, что его страна стала страной одиноких и разобщенных людей.

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Курская операция / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Каждый раз, когда сравнивают демократии и диктатуры, - сторонники "сильной руки" кивают на военное время. Их подход сводится к тому, что авторитарные системы, возможно, отстают в ситуации мира, зато с военными вызовами справляются на ура. Что пропаганда превращает жителей диктатуры в мотивированных пассионариев. Что вторжение на территорию страны, привыкшей к роли "осажденной крепости", неизбежно приведет к партизанскому движению, сопротивлению и всем прочим атрибутам советского культа о "Великой Отечественной".

А потом украинская армия заходит в Курскую область - и ничего из перечисленного не случается.

Причем все "то, что не случилось" особенно рельефно выглядит на фоне того, что происходило в Украине в первые месяцы вторжения. Митинги против российских оккупантов в Херсоне. Видеоролики с гражданскими, которые останавливали российские танки на Черниговщине. Очереди в военкоматы по всей стране. Всплеск волонтерства и рекордные донаты. Отечественный опыт реакции на российское вторжение заставлял нас ждать, что украинское вторжение в РФ спровоцирует нечто аналогичное. Но оно не спровоцировало.

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На самом деле в этом нет ничего удивительного.

Последние тридцать лет жизни нашей страны - это опыт дискуссии и конкуренции. Каждый новый украинский президент находился в оппозиции к предыдущему. Любая попытка закатать страну в бетон единодушия - с треском проваливалась. Украинское многоголосие рельефно выделялось на фоне монументальных иерархий большинства бывших республик Советского Союза - и потому на наш опыт государственности соседи с Востока смотрели свысока.

В самой России тем временем государство забирало под свою опеку все сферы общественной жизни. Маргинализировало несогласных, расправлялось с медиа и убивало конкурентов. Москва заключала со своими гражданами новый социальный договор, в рамках которого они обменивали свои политические права на набитый холодильник.

В какой-то момент Путин добился желаемого. Пространство российской жизни стало напоминать армейский плац. Вертикаль управления превратилась в звенящий от напряжения столб. Но в этой схеме не осталось места для граждан.

Потому что при всех своих недостатках демократия имеет одно неоспоримое преимущество. Ее граждане живут с ощущением причастности к происходящему. Они воспринимают себя как акционеров собственного государства. Относятся к чиновнику как к функции и не привыкли обожествлять президента. А потому и государство для них - "свое".

А диктатуры способны лишь заливать низовую активность бетоном, причем этот процесс никогда не бывает выборочным.

За двадцать лет российский президент убил в своих согражданах горизонтальные связи и чувство ответственности. Опыт инициативы и привычку к пассионарности. Выжег ощущение субъектности и низовой отклик на события. Он приучил их к тому, что "государству видней", а потому в момент кризиса государства в России никто не спешит подставлять вертикали плечо.

За четверть века своего правления Владимир Путин добился того, что его страна стала страной одиноких и разобщенных людей.

Российская вертикаль победила не только оппозицию. Она прежде всего победила свой собственный народ - превратив его в население. Население может надевать военную форму - соблазнившись величиной единовременной выплаты. Может с молчаливым согласием наблюдать за очередным спектаклем по продлению полномочий правителя. Или может с дивана поддерживать военные преступления, которые творит их армия на оккупированных территориях. Но население не умеет проявлять солидарность и самостоятельную активность. Просто потому, что для этого нужны граждане - а именно от зачатков гражданственности Путин отучал Россию, готовя ее к войне.

Все, что принято было считать "украинскими недостатками" - оказалось основой нашей стойкости. Последние тридцать лет мы переоценивали нашего противника и недооценивали себя. Слабость наших вертикалей компенсировалась силой наших горизонталей.

В момент вторжения у Украины было то, чего в итоге не оказалось у России. Критическая масса граждан.

А Курская операция доказала, что российские обыватели, выпадая из-под всевидящего ока властной вертикали, превращаются в равнодушных статистов и пассивных зрителей.

Кто такой Павел Казарин? Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил квалификацию магистра филологии. С 2004 года работает в медиа. Работал на ГТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московский центр Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио "Свобода"". Колумнист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В августе 2022 года был награжден нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

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