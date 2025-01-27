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Курская область: военный и гуманитарный фактор

Александр Коваленко
27 января 2025, 06:19
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Курская операция: провал российских военных, гуманитарный кризис и начало внутреннего социального бунта.
Курск
Операция в Курске / скриншот DeepState

Курская операция началась 6 августа 2024 года. На тот момент в Курской области находилось около 11 тысяч российских военных, преимущественно срочников. Пиковое значение зоны контроля СОУ в Курской области за период операции составляло 1 300 км².

В настоящее время в Курской области сосредоточено около 60 тысяч российских военных, потери же, за неполные 6 месяцев, составили 38 тысяч человек убитыми, раненными и пленными.

Таким образом, общее сосредоточение российских сил, суммарно, составило почти 100 тысяч за почти полгода или увеличение от первоначальной группировки без малого на 90 тысяч.

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По сути, в Курской области сосредоточена и была использована численность, сопоставимая с общевойсковой армией и пары-тройки дивизий.

В свою очередь, эффектом такой концентрации сил и средств, стало лишь частичное, а не полное возвращение под контроль российских властей Курской области и на сегодняшний день СОУ контролируют полностью, либо частично (серая зона), около 630 км². Иными словами, за весь период Курской операции российские войска смогли вернуть под свой контроль 670 км², потеряв 38 тысяч л/с, в пропорции 57 человек на 1 км².

Важный аспект – сковывание российских сил, сопоставимых с ОВА и несколькими МСД, на территории самой же россии и принуждение их к системной трате сил и средств в боестолкновениях в КО, в то время как эти 90 тысяч, за эти полгода, могли бы оказаться где-нибудь под Купянском или Покровском, или вообще на Ореховском направлении.

Но это всё военные факторы и эффект от них в рамках Курской операции, негативно повлиявшие на боеспособность РОВ и репутацию путинского режима, вынужденного воевать на третий год войны на своей территории. Есть ещё фактор, о котором не так часто говорят – гуманитарный.

От боевых действий в Курской области бежало около 150 тысяч человек. Около 30 тысяч размешено в пунктах временного размещения, превращающихся в пункты постоянного размещения. Остальные беженцы либо самостоятельно устроились, либо живут у родственников и т.д.

При этом путинский режим не способен справиться с этим гуманитарным вызовом. Люди не получают выплат, даже абсолютно нищенских 10-15 тысяч рублей, несвоевременная гуманитарная помощь, отсутствие трудоустройства и т.д. Власти Курской области, в лице врио губернатора Александра Хинштейна превратились в ходячий мем и символ беспомощности и безразличия руководства страны.

На шестой месяц Курской операции гуманитарный кризис вынуждает россиян делать то на что, они никогда бы не осмелились в любой другой ситуации – выходить на митинги и чего-то требовать от властей, причём порою на повышенных тонах.

И ведь речь идёт всего-то о небольшой части Курской области, а не о целых областях, с уничтоженными в пепел районными центрами, крупными индустриальными городами, как в Украине. А если бы действительно масштаб Курской операции был несколько другой? Или таких зон контроля у СОУ было бы больше, не только в КО? Что если ещё одна такая зона может возникнуть в определённой перспективе и появятся ещё 150 или 200, 250 тысяч российских беженцев?

Курская операция наглядно показала беспомощность россии в вопросе обеспечения безопасности своих границ.

Курская операция наглядно показала неспособность россии эффективно воевать даже на своей территории и быстро возвращать под свой контроль занятые противником территории, даже имея численное превосходство.

Курская операция наглядно показала неспособность россии справляться с неожиданными гуманитарными вызовами, которые создают эффект начальной хаотизации и публичного, социального недовольства, то, чего в путинской россии всегда опасались больше всего.

Курская операция имела и продолжает иметь серьёзный эффект и воздействие, не только на российские войска, но и внутренние процессы в рф. А потому, из этого можно сделать только один вывод – нужно повторить!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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