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Курск и провал игры Путина

Юрий Богданов
23 августа 2024, 06:10
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Успехи в Харьковской и Херсонской области забылись, а у всех перед глазами было контрнаступление 2023.
Курск и провал игры Путина
Путин и Курская операция / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Пора немного обобщить стратегически - политический контекст происходящего последние две недели. Вот этот текст этому посвящен.

Весь бешеный поток, который летел на тему переговоров (и на Западе, и на Востоке, и от внутренних источников) опирался на простую логику: Россию нельзя победить в соревновании потенциалов, поэтому надо переговоры.

Потому что - видите же - Путину все удается. Да, огромной кровью, неоправданными потерями, ценой будущего России - но он сует на Донбассе. У Украины большие проблемы, а сейчас еще и Трамп победит - ну точно надо переговоры. А эскалацию нельзя, потому что ядерная бомба или перенос войны в Балтию.

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В линейной войне без изменений и резких движений логика Путина работала: он давит, Украина постепенно сдает территории - да, очень-очень медленно, но сдает, Запад боится эскалации и поэтому надо уступить. Плюс на это работало психологическое давление на военных и гражданское население Украины путем постоянного ракетного террора и работы его информационной армии.

Плюс его пропаганда прекрасно отработала тему про "Украина все равно не умеет в наступательные операции". Успехи в Харьковской и Херсонской области забылись, а у всех перед глазами было контрнаступление 2023. А его результаты вызвали всеобщее разочарование в Украине и на Западе. Все это должно было создать образ "непобедимости" российского режима.

В условиях, когда Путин привлекает к войне все больше и больше старой техники, стягивает на Донбасс буквально все что может ходить и ездить ради еще нескольких километров мне все это продвижение на Донбассе напоминает all-in на зеро. Но, как видим, оно работало, и если бы мы тоже все силы и средства применили для боев на Донбассе - мы бы оставались в благоприятной для Путина логике.

Поэтому военно-политическому руководству и нашим партнерам надо было выходить из тупика. Собственно, асимметричные действия - единственная возможность для этого. Успешная наступательная операция в России доказала три вещи:

1. Украина умеет наступать. Когда имеет благоприятные условия, а не штурмует укрепления в лоб. Когда сохраняет информационную тишину. Когда может проявить креатив: это, кстати, привет тем, кто спрашивает почему именно Курщина, а не Донбасс и не снова Юг.

2. Инвестиции в победу Украины - оправданы. Потому что Украина может проводить эффективные наступательные операции, когда у нее есть силы. В то время как у Путина не хватает сил на всю линию фронта.

3. Красные линии Путина - блеф. Да, мгновенного пересмотра не произошло и не могло, потому что политика и бюрократия очень инерционно мыслят. Им нужно время. Но сдвиг в информационном пространстве Европы и США произошел, это заметно для любого, кто читает их прессу. Нужно время на принятие и публичное обоснование необходимых решений.

На сейчас есть три категории людей, которые пытаются обесценить операцию Сил обороны по переносу войны на территорию врага - путинские пропагандисты, украинские зрадограи, а также правительство КНДР. Большинство западных обозревателей сходятся на формуле, что это наступление решение рискованное, но оправданное политически и военно как способ давить на Путина и его армию.

Здесь надо напомнить еще одну вещь - за что именно идет война на этом ее этапе. Особенно в контексте продвижения россиян на Покровск и того, что именно они продвигают в наше информационное поле тезис, что "сдают Донбасс в обмен на Курск". Война идет за истощение врага и лишение его возможности продолжать войну. Чтобы заставить его вести переговоры с позиции силы для Украины или как минимум с позиции паритета.

Этой цели можно достичь двумя путями - либо нанести линейное и прямое военное поражение (пока для этого условий нет), либо же сочетанием военных и других инструментов подорвать социальную и политическую легитимность Путина - как минимум вести войну, как максимум - управлять Россией.

И о Донбассе. Во-первых, вы рано хороните Покровск. Во-вторых, напомню: мы уже теряли в этой войне и Купянск, и Изюм, и много чего еще. Враг был под Киевом и на окружной Харькова. Но сейчас РФ очень далеки от тех рубежей. А Украина перенесла войну на территорию агрессора. Такие вот дела.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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