Купянск: что нужно знать о наступлении оккупантов

В конце ноября стало известно, что контролем над всеми этими "качественными" изменениями в ГВ "Запад" лично следит генерал Никитин.

https://opinions.glavred.info/kupyansk-chto-nuzhno-znat-o-nastuplenii-okkupantov-10524422.html Ссылка скопирована

ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

Слишком много вопросов по Купянску, особенно после заявления нашего командования.

Буду краток. Военные - люди лаконичные, а гражданские, обычно, лаконичность гипертрофируют до уровня апокалиптических выводов, с последующей подготовкой простыней и белых тапочек. Держите себя в руках.

Итак.

видео дня

После того, как на Купянском направлении РОВ завершили перегруппировку подразделений ГВ "Запад", отвечающей за данную локацию, а именно, сил и средств 18-й МСД 11-го АК, а так же, усилили подразделения 79-го МСП и 11-го ТП, начался процесс усиленного давления на позиции СОУ.

При этом, ещё с ноября, в районе Куземовки, Кривошиевки и Сторожевки размещались подразделения 27-й ОМСБр 1-й ТА, что указывало на неоспоримую активизацию в ближайшее время. Так же, под командование данной бригады не просто так были переданы терморегулирующие вентили из состава 1432-го МСП ТрВ, которые ранее обслуживали 2-ю МСД всё той же 1-й ТА.

Тогда же, в конце ноября стало известно, что контролем над всеми этими "качественными" изменениями в ГВ "Запад" лично следит генерал Никитин, командующий 1-й ТА.

Так же, общее количество ГВ "Запад" на сегодняшний день составляет и насколько эта комплектация соответствует возможностям наступательных действий:

Личный состав – около 65 тыс;

Танки – 700 ед. (вместо 891);

ББМ – немногим более 1 тыс. ед (вместо 2 670);

Артиллерия ствольная – 650 ед. (вместо 970);

РСЗО – 200 ед.;

Это не самая худшая недоукомплектация среди всех ГВ РОВ, но всё же, она ограничивает возможности по эффективному прорыву линий обороны противника и продвижения вглубь территорий. Именно этот фактор поясняет, почему начав наступление по Лимано-Купянской оси в конце мая – начале июня, россияне так не достигли за полгода сколь-нибудь существенного результата. При этом они с октября оттягивают наиболее боеспособные ресурсы под Авдеевку из состава ГВ "Центр", что говорит о том, что если до Нового года РОВ не смогут окружить и захватить Авдеевку, то после НГ начнут тянуть ресурс с других ГВ. Каких? Запорожского? Херсонского "Днепр"? Нет. Угадайте с какого.

Выводы? Не двусмысленные. Не создавайте апокалиптические волны, там, где это неуместно.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.