"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФ

Сразу скажу: вероятность того, что эта "кухонная революция" перерастёт в нечто более серьёзное, на данном этапе ничтожно мала.

Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

На фоне затяжной войны и роста экономического давления внутри России все заметнее становится скрытая общественная напряженность. Политический эксперт Вадим Денисенко в своей колонке анализирует явление так называемой "кухонной революции" — широко распространенное недовольство граждан и бизнеса, которое пока не переходит в открытые протесты. Он объясняет причины этой турбулентности и оценивает, как изменение правил игры внутри системы может повлиять на устойчивость российского режима. Публикуем ключевые мысли автора.

Кухонная революция в России. Причины и возможные последствия Все, что мы сейчас видим в российских соцсетях, социологических опросах и даже в официальных заявлениях профильных ассоциаций и экспертов, можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах ругают жизнь и власть.

1. Надо сразу сказать: вероятность того, что эта кухонная революция выльется в нечто более серьезное, на данном этапе ничтожна. И причина здесь не в рабстве россиян, как многие это хотят преподнести. Главные причины заключаются в отсутствии лидера (лидеров), отсутствии идеи (идеологии) и диком страхе перед всесильностью власти. Без решения этих трех вопросов никакой революции не будет.

2. В то же время мы можем констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощущается настолько серьезная турбулентность, связанная с тремя вещами: резким ухудшением уровня жизни для большого количества людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего.

3. По сути, сейчас происходит переподписание общественного договора как с населением, так и с бизнесом. И главная суть этого договора — абсолютная бесправность и тех, и других. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые должны быть готовы отдать деньги в любой момент. Ведь власть дает право на зарабатывание денег, и власть должна иметь право эти деньги забирать (перераспределять). Может ли такая модель привести к социальному взрыву снизу? Без резкого ослабления центра и (или) сильного внешнего влияния это почти невозможно. Пример КНДР показывает это очень наглядно.

4. Показательной здесь является встреча Путина с бизнесом и предложение поделиться деньгами с государством. Проблема даже не в том, что такая просьба была озвучена. Проблема в том, что бизнес просил пряник в виде нормальных правил по реприватизации (мы недавно проводили исследование и наткнулись на то, что уже есть прецедент возврата государству имущества, приватизированного еще в 1993 году). Так вот, эту "пряничку" бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно выполняет роль обслуги. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения денежного пирога государства, можно говорить, что власть приняла решение поставить не на свободу для бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. И здесь расчет прост: бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать.

5. Де-факто, мы имеем не столько предреволюционную ситуацию, сколько изменение правил игры, которое вызывает недовольство населения. И этот переход к новым правилам игры продлится, как минимум, до конца года. В результате мы увидим "лайт-версию" Северной Кореи. И главные отличия — отсутствие преемника и значительно меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим будет несколько более прочным. И главные его трещины будут проходить по линии: "поиск преемника, несмотря на табуированность этой темы".

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

