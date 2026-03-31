Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФ

Вадим Денисенко
31 марта 2026, 08:10
Сразу скажу: вероятность того, что эта "кухонная революция" перерастёт в нечто более серьёзное, на данном этапе ничтожно мала.
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

На фоне затяжной войны и роста экономического давления внутри России все заметнее становится скрытая общественная напряженность. Политический эксперт Вадим Денисенко в своей колонке анализирует явление так называемой "кухонной революции" — широко распространенное недовольство граждан и бизнеса, которое пока не переходит в открытые протесты. Он объясняет причины этой турбулентности и оценивает, как изменение правил игры внутри системы может повлиять на устойчивость российского режима. Публикуем ключевые мысли автора.

Кухонная революция в России. Причины и возможные последствия

Все, что мы сейчас видим в российских соцсетях, социологических опросах и даже в официальных заявлениях профильных ассоциаций и экспертов, можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах ругают жизнь и власть.

видео дня

1. Надо сразу сказать: вероятность того, что эта кухонная революция выльется в нечто более серьезное, на данном этапе ничтожна. И причина здесь не в рабстве россиян, как многие это хотят преподнести. Главные причины заключаются в отсутствии лидера (лидеров), отсутствии идеи (идеологии) и диком страхе перед всесильностью власти. Без решения этих трех вопросов никакой революции не будет.

2. В то же время мы можем констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощущается настолько серьезная турбулентность, связанная с тремя вещами: резким ухудшением уровня жизни для большого количества людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего.

3. По сути, сейчас происходит переподписание общественного договора как с населением, так и с бизнесом. И главная суть этого договора — абсолютная бесправность и тех, и других. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые должны быть готовы отдать деньги в любой момент. Ведь власть дает право на зарабатывание денег, и власть должна иметь право эти деньги забирать (перераспределять). Может ли такая модель привести к социальному взрыву снизу? Без резкого ослабления центра и (или) сильного внешнего влияния это почти невозможно. Пример КНДР показывает это очень наглядно.

4. Показательной здесь является встреча Путина с бизнесом и предложение поделиться деньгами с государством. Проблема даже не в том, что такая просьба была озвучена. Проблема в том, что бизнес просил пряник в виде нормальных правил по реприватизации (мы недавно проводили исследование и наткнулись на то, что уже есть прецедент возврата государству имущества, приватизированного еще в 1993 году). Так вот, эту "пряничку" бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно выполняет роль обслуги. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения денежного пирога государства, можно говорить, что власть приняла решение поставить не на свободу для бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. И здесь расчет прост: бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать.

5. Де-факто, мы имеем не столько предреволюционную ситуацию, сколько изменение правил игры, которое вызывает недовольство населения. И этот переход к новым правилам игры продлится, как минимум, до конца года. В результате мы увидим "лайт-версию" Северной Кореи. И главные отличия — отсутствие преемника и значительно меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим будет несколько более прочным. И главные его трещины будут проходить по линии: "поиск преемника, несмотря на табуированность этой темы".

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять