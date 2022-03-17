Кто выйдет победителем из войны в Украине

Даже Кремль не знает, сохранится ли Россия в нынешнем виде и состоянии

Как мы можем заключать договор о мире с путинской Россией, которая не умеет, не хочет и не будет соблюдать никакие мирные договора? Страна, которая угрожает всему миру ядерным оружием, как единственным аргументом своей политики, уже просто не может заключать мирные договора.

Тем более, что даже Кремль не знает, сохранится ли Россия в нынешнем виде и состоянии.

А "победители" в этой страшной российско-украинской войне 2022 года – США и Китай навряд ли будут откровенны с Украиной относительно своих планов о будущем ослабленной и опозоренной на весь мир путинской России.

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Еще хуже то, что страны-гаранты такого мифического договора между Украиной и Россией подозрительно напоминают список стран, подписавших Будапештский меморандум, который, как мы уже убедились, оказывается никто и не собирался выполнять.

Поэтому любой мирный договор с Россией в условиях глубокого кризиса международного порядка и ООН или отсутствия института международных гарантий является скорее дипломатическим способом стран Большой Семерки ограничить национальные интересы Украины и спасти Россию от полного поражения.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"