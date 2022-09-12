Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от власти

Поведение Путина очень не нравится российскому генералитету, считает Небоженко/ https://ua.depositphotos.com/stock

Первые, кто почувствовали на себе тяжелую руку западных санкций, ревизии, конфискаций и ограничений были российские олигархи, которые любили жизнь на Западе не меньше, чем гордились и уважали Путина.

Затем пришла очередь мощного, болезненного западного давления на ближайшее окружение Путина. Российский генералитет, развращенный другом Путина, министром обороны Шойгу, спокойно смотрел на страдание "старших товарищей" - их это сильно не задевало.

"Беда" пришла с другой стороны. Теперь пришла очередь бояться и страдать российскому генералитету вместе с Герасимовым и Шойгу, которые обещали Путину легкую прогулку по Украине. А когда блицкриг провалился, Путин и его ближайшее окружение стало искать виновных среди генералов, участвующих в агрессии против Украины. Путин упорно цепляется за Шойгу и Герасимова, направляя свой гнев на генералов.

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Так, например, за харьковскую катастрофу Путин снял командующего Западным военным округом генерал-лейтенанта Бердникова, который успел пробыть на фронте всего две недели.

Предыдущий командующий Западным округом Сычевой продержался на своем посту чуть больше - три недели.

Новый "спаситель" Путина в российско-украинской войне - это командующий группировкой российских войск генерал-лейтенант Лапин. Посмотрим, как долго он продержится и где потом окажется, что его ждет - наказание или возвышение вместо Герасимова.

Чем хуже будет для Кремля ситуация на фронте, тем чаще будет Путин снимать и наказывать российских генералов и офицеров.

Такое поведение Путина очень не нравится российскому генералитету. Они уже поняли, что дело не в Украине, а его страхе перед военными. Может быть, генералы РФ не умеют воевать, но воровать, вести интриги и плести заговоры они умеют. Тем более, что в отличие от ГКЧП 1991 года, у генералов есть союзники - обиженные Путиным и придавленные Западом российские олигархи, которые активно ищут тех, кто возьмет на себя грязную и опасную работу по устранению Путина от власти.

Таким образом, в России создаются уникальная ситуация. Сочетание страдающих российских олигархов (деньги) с обидой российских генералов на Путина (военная сила), создает благоприятные условия избавления от Путина как эпицентра российской самодержавной власти и переходу к групповой форме управления Россией (Политбюро, Комитет по спасению России или просто хунта). И никакой глава Росгвардии Золотов или друг Кадыров Путину не поможет. Они будут искать свое место в конфигурации новой власти, а не спешить умирать за Путина.

Но у врагов Путина в правящей группе есть две проблемы, которые сдерживают заговорщиков. Первая проблема - как закончить войну с Украиной, и вторая проблема - как побыстрее избавиться от Путина и не обрушить российскую власть или всю Россию.

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