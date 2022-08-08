Кто вместо Трампа и Байдена?

Дональд Трамп / Фото Reuters

Бывший президент США похоронил свою первую жену, мать его трех детей в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Хорошо, что не в Лас-Вегасе - там много сакральных мест для азартных игроков и делового Трампа. Это все необычно для Америки. Теперь, последняя жена Трампа - Мелания точно знает, что делать с своим мужем после его смерти. Тут никакой политики или бизнеса - он сам напросился.

Хуже Республиканской партии США, которая готовится к будущим президентским выборам 2024 года. После этой выходки Трампа с похоронами первой жены на поле гольф-клуба нужно срочно искать нового кандидата на президентские выборы, который, по крайне мере, не будет хоронить своих ближних в гольф-клубе во время выборов.

Но Трамп еще не подозревает, что он уже не кандидат республиканцев и он не собирается умирать раньше Байдена - это для него принципиально важно, но и выиграть выборы президента в 2024 году он уже не может. Дело не в гольф-клубе как кладбище, а в отсутствии перспектив Трампа как сильного кандидата, способного без заигрывания с Кремлем, справиться у мировым кризисом (Украина, Китай, Германия) и внутренними проблемами Америки. Это понимают и республиканцы и демократы, надеясь поставить на новых "темных лошадок" и избавиться как от Трампа, так и Байдена.