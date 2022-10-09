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Кто-то в руководстве России решил пойти до конца

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

9 октября 2022, 06:21

Характер повреждений Крымского моста свидетельствует, что это детонация боеприпасов (взрывчатки), а не ракетный удар.

Крымский мост
Характер повреждений свидетельствует, что это детонация боеприпасов, считает Машовец / скриншот

Въезд на Керченский мост тщательно контролируется, там размещены стационарные инспекционно-уходные радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса РФ, проверяющие въезжающие автомобили на наличие взрывчатки.

Характер повреждений свидетельствует, что это детонация боеприпасов (взрывчатки), а не ракетный удар.

О силах и средствах целого спектра федеральных ведомств, вовлеченных в охрану и оборону моста — (фсб, росгвардии, морф и т. д.), нечего и говорить...

Также, к охране и обороне моста были привлечены специализированные силы.

Но, возникает вопрос, почему многоуровневая и разветвленная система безопасности этой системы также не сработала?

На мой взгляд, в данном случае мы имеем дело с двумя возможными версиями: атака ССО ВС Украины или умышленная провокация ФСБ (ГРУ) с целью обвинить Украину в теракте, добиться неконтролируемого рф уровня эскалации в войне, или даже какие-то внутренние дрязги и разборки в среде высшего военно-политического руководства в РФ.

Все это может быть усилено хищением средств при строительстве моста. Ведь согласно характеристикам Керченского моста, которые и сами они озвучили еще в 2018 году, это сооружение должно было выдержать даже ядерный удар, а фактически, как минимум один пролет автомобильной части не выдержал детонации партии боеприпасов, которая явно по своей разрушительной силе была меньше спецзаряда (ядерного).

Возникает интересный вопрос: какие, собственно материалы и технологии были использованы подрядчиками (строителями), на самом деле при строительстве этого сооружения? А главное — кто имел доступ к информации об этих особенностях керченского моста, которыми можно было воспользоваться столь ярко и показательно в нужный момент?

Либо украинская разведка проникла в самые "святые" глубины российских внутриполитических раскладов, либо кто-то в руководстве рф решил пойти до конца.

Источник

Константин Машовец Крымский мост
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