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Кто-то слышал о красных линиях Запада?

Виктор Андрусив
20 сентября 2024, 19:02
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Поймал себя на мысли, что никогда не слышал о красных линиях Запада. Про российские слышал, про китайские слышал, а про западные - нет.
Путин, ЕС
В игру в красные линии можно играть вдвоем, считает Андрусив / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

А вот возможно, если бы эти линии существовали, то ситуация была бы явно другой. В игре о красных линиях выигрывает тот, кто их озвучивает первым. Потому что позже получается, что вторая сторона находится в ситуации или нарушить эти линии, или придерживаться.

Давайте представим, что, например, красной линией является уничтожение нашей гражданской энергетики. Это же бляха муха, фактически геноцид, атака на миллионы гражданских, женщин, детей, стариков. И вот Запад говорит Путину, нарушишь эту линию позволим бить вглубь. И путин выбирает - нарушит, ну так его же предупредили, это был его выбор.

видео дня

Или например, Запад говорит, если обломки или БПЛА упадет на нашу территорию начнем сбивать ракеты и дроны на территории Украины. И снова путин выбирает, нарушил линию - получил ответ. Кто виноват - путин.

В конце концов, вот еще красная линия. Или останавливаешься и ищешь мира, или начинаем с Украиной переговоры о вступлении в НАТО. С каждой такой линией путина ставят перед фактом выбора. И это намного лучше, чем когда это делает путин.

Но кажется нам не повезло не с путиным, а с Западом, который окончательно запутался, что является его ценностями сегодня.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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Виктор Андрусив
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