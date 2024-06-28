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Кто такой Гэвин Ньюсом: потенциальный кандидат от демократов?

Юрий Богданов
28 июня 2024, 19:10
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Наш потенциальный кандидат еще и медийщик. Как вице-губернатор вел "Шоу Гэвина Ньюсома" с 2012 по 2013 год.
Дебаты Байдена и Трампа
Дебаты Байдена и Трампа / Коллаж Главред, фото скрин с видео, Википедия

После дебатов резко выросли котировки на президентство губернатора - демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома. Сейчас их оценивают почти в 10%. Это де-факто единственный возможный политический кандидат, который может заменить Байдена. Мишель Обама, о которой тоже говорят, все же не политик и она упорно отвергает такую возможность.

Молодой, но опытный. Ему 56 лет, практически юниор по стандартам американской политики. Но он успел 7 лет отработать мэром Сан-Франциско (2004-2011), 8 лет лейтенантом - губернатором Калифорнии (первым заместителем по нашему), а с 2019 он сам губернатор Калифорнии. 20 лет на руководящих должностях.

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Происходит из элитарной семьи. Его отец - судья, его прадед - один из основателей медицинской школы в Стэнфордском университете, пионер нефрологии. Через свою тетю он родственник бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако из-за развода родителей детство у него было непростым.

До политики активно занимался бизнесом. В начале 90-х основал винодельческий бутик вместе с наследником миллиардера и другом семьи Гордоном Гетти в качестве инвестора. Компания выросла до управления 23 предприятиями, включая винодельни, рестораны и отели.

Наш потенциальный кандидат еще и медийщик. Как вице-губернатор вел "Шоу Гэвина Ньюсома" с 2012 по 2013 год. Также он был одним из первых ТОП-политиков, который стал активно использовать социальные сети.

А также - диджитализатор. 2013 он написал книгу "Citizenville", которая посвящена использованию цифровых инструментов для демократических изменений. 2013-2015 как вице-губернатор добился создания двух диджитализированных платформ для жителей Калифорнии.

Придерживается либеральных взглядов. 2019 ввел мораторий на смертную казнь на время своего губернаторства. Во время репрессий Трампа против мигрантов массово применял механизм помилования, чтобы обезопасить от депортации политических беженцев. Выступает строгий контроль оборота оружия. В вопросе абортов, который был маркерным на дебатах, обещал превратить Калифорнию в заповедник для абортов, чтобы женщины из "республиканских" штатов могли воспользоваться своими правами. То же самое - с правами ЛГБТК+. Поддерживает экологическую повестку дня.

Подход к социальной политике - прагматичный. Важным достижением Ньюсома в Сан-Франциско стала инициатива Care Not Cash, которая предлагала уход, поддерживающее жилье, лечение от наркозависимости и помощь от специалистов для бездомных вместо прямой денежной помощи от государства. Эта инициатива вызвала протесты, но большинству горожан понравилась.

Скандалы тоже есть.

1. Его жестко критиковали за непоследовательную политику противодействия коронавирусу, когда жесткие ограничения сочетались с неспособностью обеспечить высокие темпы вакцинации. В 2021 году появились расследования, что администрация Ньюсома неправильно распорядилась совокупно 30 млрд долларов, выплачивая пособия по безработице лицам, не соответствующим требованиям правительства. 2021 ему даже грозил отзыв с должности, но миновало.

2. Еще одно расследование выявило, что Фонд его жены, актрисы Дженнифер Сибель, получил более 800к долларов от корпораций, которые лоббировали свои интересы в правительстве штата. Ньюсом сказал, что не видит здесь конфликта интересов.

3. Еще есть куча грязи из личной жизни - преимущественно сомнительные романы перед женитьбой на Сибель в 2008 году. Но это уже такое, давно прошлое.

Президентские амбиции у Ньюсома есть. Но в основном их связывают с 2028 годом. В 2023 году Ньюсом запустил Кампанию за демократию, PAC для борьбы с "авторитарными лидерами" в США. Считается, что это станет отправной точкой для возможной кандидатуры в президенты 2028 года. Он активно противодействовал инициативам Трампа на посту губернатора, а уже во время текущей кампании вступал в ожесточенные споры с Де Сантисом и другими республиканцами.

Сейчас Ньюсом публично поддерживает Байдена. Но если демократы решатся на замену кандидата - то выбора у них уже особо нет.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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