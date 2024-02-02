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Кто стоит за Орбаном и его геополитикой?

Алексей Кущ
2 февраля 2024, 06:10
За упрямством Орбана вполне возможно стоит страх Берлина.
Орбан, Путин
Орбан и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кто стоит за Орбаном и его геополитикой? У нас часто говорят - Москва.

А что, если, Берлин?

Еще до войны я написал ряд статей о том, что Украина как ядро новой апхитектуры геополитических блоков на востоке Евросоюза не вполне вписывается в планы Германии.

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Вот цитата из моего еще довоенного поста.

В нем я рассматривал гипотетическую возможность вступления Украины и Беларуси в ЕС (последняя - при условии внутренней "революции"):

"В ближайшие десять лет в Европе образуются две демограически-ресурсные воронки, которые будут аккумулировать в себе основной потенциал развития.

Первая, осевая - это Германия, Нидерланды, Польша, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия.

Вторая - переферийная, балтийская: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия.

Но именно на осевой воронке развития будет строиться динамика ЕС в ближайшей перспективе.

Все, что может угрожать ее существованию будет блокироваться.

Что значит вступление Украины и Беларуси в ЕС?

Это, в первую очередь, потенциальная возможность образования совместно с Польшей, огромного славянского субстрата, с населением в 90 млн. человек.

Это больше, чем в современной Германии - 83 млн.

Подобное образование (что-то наподобие идеи гетмана Ивана Выговского о совместном Русско-Польско-Литовском княжестве) для Германии грозит огромным набором рисков и разрушением той самой осевой воронки развития ЕС.

В этом плане, наши политические элиты, сами того не понимая, попали в историческую ловушку:

вступление Украины в ЕС возможно не на фазе максимального развития, как пытаются нас уверить, а на фазе максимального ослабления, когда мы не будем представлять потенциальную угрозу в контексте коррекции тех тенденций, которые выгодны Германии.

Вот такой парадокс: любое усиление государства, промышленности и экономики, демографический рост, будет отдалять нас от вступления в ЕС, как это и произошло с Турцией Эрдогана.

Сильную Украину, с потенциалом хотя бы на уровне современной Турции в ЕС не примут, для интеграции в Евросоюз придется стать "маленькой проблемой", что-то наподобие Черногории.

Но тут опять загвоздка - доставшийся нам потенциал столь огромен, что даже с талантами наших "элит" его еще амортизировать, а по простому - пилить, несколько десятков лет.

Нашим адвокатом по вступлению в ЕС могла стать Британия, заинтересованная в геополитическом наморднике для Германии, но она вышла из ЕС.

Франция как "контр-осевая страна" слишком индифферентна к нашим проблемам.

Главный противник нашего вступления в ЕС, на сегодня, это Германия.

Естественно, немцы не будут об этом говорить публично.

Сильный славянский конгломерат в 90 млн. у их восточных границ им ни к чему.

Я далек от мысли, что такое образование сможет создать конкуренцию Германии или стать для немцев проблемой № 1.

Но это, что-то вроде необязательной помехи в реализации стратегических целей, как стая птиц для взлетающего самолета. Лучше не допустить.

Поэтому, мы можем сколь угодно радоваться тому, что "за нас" Эстония, Латвия и Литва, но осевую политику в ЕС формируют не они, а Берлин.

И в его планах, есть расширение зоны свободной торговли на восток, но нет планов о расширении на восток общеевропейского дома....".

Напомню, это писалось мной еще до войны.

А сегодня прозвучала следующая информация:

На закрытой встрече Большого совета ЕС (венгерский парламентский форум, который собирается накануне саммитов Евросовета с участием высокопоставленных чиновников парламента, включая оппозицию) в марте 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может сформировать "центр силы" в ЕС, в котором будут доминировать США и который будет состоять из стран Балтии, Польши и, возможно, Румынии:

"Давайте посмотрим на Беларусь, там все еще могут произойти одна или две цветные революции", – сказал Орбан, подразумевая, что и эта страна в будущем может присоединиться к такому конгломерату.

Он также добавил, что новый "центр силы" будет угрожать влиянию осевой страны ЕС - Германии. И даже интересам Франции.

Орбан предлагал создать противовес в виде вектора Лондон - Париж - Берлин - Будапешт (представляющий союз стран "Вышеградской четверки").

Но эта идея не нашла поддержки.

Так что за упрямством Орбана вполне возможно стоит страх Берлина перед слабопрогнозируемыми последствиями изменения структурной архитектоники восточного фланга немецкой воронки развития.

Германия, которая уже пострадала вследствие краха геополитической оси Берлин - Москва - Пекин, скорее всего не хочет второй раз наступить на грабли, получив ось Лондон - Варшава - Киев на своей восточной границе.

Ведь, если вспомнить историю - это почти диспозиция накануне Второй мировой войны....

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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Виктор Орбан Алексей Кущ
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